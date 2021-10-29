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ليته ما فزع لهم

منذ 7 ساعات
1816
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137292
منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههه عوذاااااء من ذا الفزعة القشراااااااء ......
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14804
منذ 39 دقيقة
هههههههههههههههههه،
شرح عملي وتطبيقي، عن، الربشة،و الطفقة وقلة الدبرة..

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
حزب دولة بدولة دولة بإدارة أية بحزب شيطان.
واضح ***وصريح
صراحة،كان له هيبة وتقدير وإحترام،الجمس الجميحي، فالثمانينات وبداية التسعينات..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ......
احمد
الراااقي كان ينقصه حظ الهلال الليله وكانت ستكون تاريخيه ..
عباس قاروره
يجب على مراقب المباراه تدوين هذه الملاحظه في التقرير وهذا يعتبر محاولة اتلاف ممتلكات المنشأة ..اتمنى ان لايمر هالتعدي على ممتلكات المنشأة بدون اتخاذ...

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