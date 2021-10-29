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تهديد طالبتين لزميلتهما بالقتل بسكين وفصل رأسها عن جسدها في مصر
منذ 15 ساعة
2049
2
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137301
منذ 10 ساعات
افاااا ياذا العلم الاقشر .. اجل ريا وسكينه .. عادتا تتوعدا بسكينه ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 54679
منذ ساعة
تعوذي من ابليس
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ناجي
ما نبي الملك سلمان ولا الامير محمد يتصل نبقى بس يقولو لنا وزاره الخدمه المدنيه طلع اسمك تعال داوم حنا لازم تسجيل ولازم سيره...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
الوفا طبعي
اقترح نجيب ابو كحل يشتغل رقاصه الابله🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
زائر
الإنسان الخلوق المؤدب في الطرح هومن يجبرك على وضعه فيمايستحق وله الموقع المناسب وهويعتبرشخص إجابي ونافع للموقع المناطق له وغيركذا اغسل يدك من هذه...
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