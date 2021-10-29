سمية الخشاب توجه رسالة إلى رونالدو: "عايزين أجوان في الملعب"

القاهرة (صدى):
أحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب، موجة من الجدل بسبب تعليق لها عبر تويتر، وجهت من خلاله رسالة إلى لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد، قالت فيها: "يا رونالدو عايزين اجوان في الملعب".
وعلق الجمهور إن هذه التغريدة جاءت بعد إعلان اللاعب عن حمل حبيبته الإسبانية جورجينا رودريغيز، بتوأم من خلال نشره صورة رنين تكشف الأمر.
وانهالت التعليقات على تغريدة الخشاب، ما بين المنتقد التي اعتبرت أنها تغريدة جريئة وتحمل إيحاءات جنسية، وما بين الساخرة لإقحام سمية الخشاب نفسها في الفترة الأخيرة بمواضيع كرة القدم، وحديثها المستمر عن كريستيانو رونالدو.