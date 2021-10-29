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مقتل الزعيم الجديد لداعش 

منذ 4 ساعات
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مقتل الزعيم الجديد لداعش 

أبوجا (صدى):
كشف الجيش النيجيري، عن مقتل مالام باكو، الزعيم الجديد لداعش بمنطقة الساحل الإفريقي، بعد أقل من أسبوعين على إعلان مقتل الزعيم السابق أبو مصعب البرناوي.

وأوضح البريجادير برنار أونيوكو المتحدث باسم الجيش، أن القوات النيجيرية شنت العديد من الهجمات البرية والجوية على مواقع يشتبه أنها لمسلحين تابعين لتنظيم داعش، وقُتل خلالها مالام باكو الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي.

ومن جانبه، ذكر باباجانا مونجونو مستشار الأمن القومي في نيجيريا، أن الجيش النيجيري تمكن من تصفية الإرهابي مالام باكو الزعيم الجديد لتنظيم "داعش ولاية غرب إفريقيا"، في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

داعش
الجيش النيجيري
منطقة الساحل الإفريقي
أبو مصعب البرناوي
مالام باكو

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10462
منذ 8 دقائق
احسنتم و عقبال الباقي

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أحدث التعليقات

عبدالله
طيب
رااايق
ايووووه هجيب اجوان ** هههههههه بس خلاص **
ط 🍹🍹🍹
كل تراب ياتافه لولا الهويش إللي أهداكم المباراة بالتعادل الغير عادل كان مداك الان تتباكى يامخنز .
هلا
هلا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. على نفسه جنى المقرووود ..

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