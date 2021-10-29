الكشف عن الحكم الذي سيدير مواجهة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري 

ماجد محمد (صدى):
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكلف الإماراتي محمد عبدالله حكماً لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري في الرياض يوم 23 نوفمبر.
وقررت لجنة الحكام بالاتحاد في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين طاقم حكام دولي إماراتي لإدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021 التي ستجمع فريقي الهلال و بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وذلك يوم 23 نوفمبر المقبل في الرياض.
ويضم الطاقم الدولي الإماراتي كل من: محمد عبدالله حسن "حكم ساحة "، محمد أحمد يوسف "مساعد أول "، حسن عبدالله المهري " مساعد ثان"، عادل علي النقبي "حكما رابعا" أحمد سعيد الراشدي "حكما خامسا"، عمار علي الجنيبي "حكم فيديو"، عمر محمد آل علي "حكم فيديو مساعد"