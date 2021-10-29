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الكشف عن الحكم الذي سيدير مواجهة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري 

منذ ساعة
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الكشف عن الحكم الذي سيدير مواجهة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري 

ماجد محمد (صدى):
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكلف الإماراتي محمد عبدالله حكماً لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري في الرياض يوم 23 نوفمبر.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين طاقم حكام دولي إماراتي لإدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021 التي ستجمع فريقي الهلال و بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وذلك يوم 23 نوفمبر المقبل في الرياض.

ويضم الطاقم الدولي الإماراتي كل من: محمد عبدالله حسن "حكم ساحة "، محمد أحمد يوسف "مساعد أول "، حسن عبدالله المهري " مساعد ثان"، عادل علي النقبي "حكما رابعا" أحمد سعيد الراشدي "حكما خامسا"، عمار علي الجنيبي "حكم فيديو"، عمر محمد آل علي "حكم فيديو مساعد"

الهلال
الرياض
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
نهائي دوري أبطال آسيا
بوهانج ستيلرز
محمد عبدالله

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3952
منذ 38 دقيقة
لازم تابع والا كيف يفوز😂

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الإنتباه واجب في كل خطوة تخطيها ياالإنسان ،، .. وإلا سيحصل مثلما حصل لهذه الغافله ، في الخبر ..
ابو خالد
هههههههههههه هههههههههههه 😂😂
شرحبيل
في ثمها
شرحبيل
في ثمها
ابوبدر
ما اعتقد ان فيه اخد يفكر بغير هالكلام فعلا هو الزعيم وله الامر والنهي باي طريقة كانت ومن ينافسه ينهونه ✋ كلام من زمان...

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