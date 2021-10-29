محاكمة أم خنقت طفلتها بمعاونة صديقتها

لندن (صدى):
شهدت أحد الشقق السكنية في كيجلي، بغرب يوركشاير البريطانية ، جريمة بشعة حيث أقدمت امرأة على قتل طفلتها البالغة من العمر 16 شهرا بمعاونة صديقتها.
وذكرت جدة الضحية أنيتا سميث، أن فرانكي سميث البالغة من العمر 20 عاماً، وصديقتها سافانا بروكهيل، تربطهما علاقة غير شرعية، كما شرعا في قتل حفيدتها الصغيرة في 22 سبتمبر من العام الماضي.
وأكد الكشف الطبي على الضحية أنها توفيت متأثرة بجروح كارثية في بطنه، فضلا عن توقف ضغط الدم إلى ساقيها وأعضاء جسدها ، وتم إعلان وفاتها عن طريق الخنق والتعذيب، ولا تزال القضية متداولة في المحكمة.