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رجل يشعل النار في طليقته ليلة زواجها

منذ 42 دقيقة
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رجل يشعل النار في طليقته ليلة زواجها

القاهرة (صدى):
أقدم رجل في مصر، على إشعال النار في منزل طليقته وعريسها قبل يوم واحد من زفافهما انتقاما منها على خلعه والزواج من غيره.

وجاء ذلك بعد مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، ما أسفرت عن سقوط 4 مصابين بإصابات خفيفة واشتعال النيران في أحد المنازل.

واتضح أن المتهم كان متزوجًا من ابنة عمه، وأنجب منها طفلة، ثم نشبت بينهما خلافات دفعت الزوجة إلى خلعه قضائيا، منذ 5 أعوام، وعقد بالأمس قرانها على زوج جديد، بحضور أفراد عائلتها.

وانتقم المتهم من طليقته والعريس عبر إشعال النار في منزل الزوجية الجديد الذي جرى تجهيزه في احتفال ليلة الحنة.

 

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التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10460
منذ 17 دقيقة
الحمد لله انها ما ماتت

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
ههههههههههههههههههه
ابواحمد الرياض
ربي يسعدك ياشيخ تركي تتعب لسعادتنا جزاك الله خبر
نجاة محمد
ماقصر السائق و انقذ الرجل
نجاة محمد
سلامات و ما تشوفين شر
نجاة محمد
سلامات و ما تشوفين شر

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