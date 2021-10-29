بالفيديو.. مختصون يحذرون من زراعة نبتة "داتورا"

الرياض (صدى):
أكد متخصصون في مجال الزراعة، اليوم الجمعة، أن نبتة الداتورا التي تنتشر في المشاتل والمنازل، تعد من أكثر النباتات سمية.
وقال متخصص في الزراعة في تقرير متلفز لقناة الإخبارية: "إن نبتة الداتورا سميتها عالية جدا وأكثر من الدفنة وغيرها من النباتات السامة، ويجب إزالتها من أي مشتل أو نباتات بالبيت".
وأضاف متخصص زراعي آخر، أن "النباتات الضارة تختلف درجة سميتها بين البسيطة والمتوسطة والعالية، ومنها ما يؤثر على الجهاز الهضمي ومنها ما يؤثر على الجهاز التنفسي"، لافتًا إلى أن تأثر الشخص بالنباتات السامة، يتطلب تعرضه لكمية كبيرة منها.