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بالفيديو.. مختصون يحذرون من زراعة نبتة "داتورا"

منذ 19 ساعة
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بالفيديو.. مختصون يحذرون من زراعة نبتة "داتورا"

الرياض (صدى):
أكد متخصصون في مجال الزراعة، اليوم الجمعة، أن نبتة الداتورا التي تنتشر في المشاتل والمنازل، تعد من أكثر النباتات سمية.

وقال متخصص في الزراعة في تقرير متلفز لقناة الإخبارية: "إن نبتة الداتورا سميتها عالية جدا وأكثر من الدفنة وغيرها من النباتات السامة، ويجب إزالتها من أي مشتل أو نباتات بالبيت".

وأضاف متخصص زراعي آخر، أن "النباتات الضارة تختلف درجة سميتها بين البسيطة والمتوسطة والعالية، ومنها ما يؤثر على الجهاز الهضمي ومنها ما يؤثر على الجهاز التنفسي"، لافتًا إلى أن تأثر الشخص بالنباتات السامة، يتطلب تعرضه لكمية كبيرة منها.

تحذير
مختص
زراعة
نباتات سمية
جهاز تنفسي
هضمي

التعليقات

حبكشه
حبكشه عدد التعليقات : 735
منذ 51 دقيقة
مافهمنا ضيعتونا

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
هل هذا موضوع يناقش على الملأ يسمعه الكبير والمراهق حتى الأطفال يسمعونه لله در عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال أميتواالباطل بالسكوت...
ابو محمد 😎 ✍️
هي مهبوله ... والخبر كررتوه مرتين وهذي الثالثه .. .. في كل مره في صيغه والمضمون واحد ..
ابو يزن
اما أعظم جمهور في اسيا كثر منها هذا مكمل حقين ابو خرقه وقصاصات ورغم الدفع الرباعي مافلح ناديه قال اتركه لاتجبنه الامراض من نادي...
محمد
ماعاد فيه فرصة خلاص طردوا السفير وقطعوا العلاقات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. يا لكِ من مسكينه .. .. الم تسمعي باالحكمة اللتي تقول // ما يجي ببلاااش إلا العمى والطراااش ...؟؟

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