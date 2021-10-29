بالفيديو.." عبدالله الفيصل " : تركت وظيفة بخمسة أضعاف راتبي في الجامعة

علي القحطاني (صدى):
كشف المشرف العام على كليات الشرق العربي الدكتور عبدالله الفيصل، عن تركه لوظيفة بخمسة أضعاف راتبه في الجامعة وذلك بسبب عشقه للعمل الأكاديمي.
وقال عبدالله الفيصل خلال حديثه في قناة " السعودية " أن مناصبه في الجامعة كانت تدرج طبيعي أو بتزكية المسؤولين.
وأضاف : كنت استمتع بأي عمل أقوم به وأي محطة تضعني الظروف فيها، وتركت البنك البريطاني رغم أن راتبه كان خمس أضعاف راتبي في الجامعة.
وأكد على أنه لم يكن يعلم بخبر تعيينه مديرًا لجامعة الملك سعود، قائلا " لم أكن أعلم بهذا الخبر ولكن سمعت الخبر في سياراتي عند عودتي من الجامعة وبعد ذلك تلقيت مكالمة من الملك سلمان حفظه الله".