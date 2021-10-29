عجوز بريطانية تثير الجدل مجددًا بتفاصيل زواجها من شاب مصري

القاهرة (صدى):
أثار الثنائي "إيرس ومحمد"، الجدل مجددًا بقصة حبهما، بعد أن ظهرت آيريس جونز، البريطانية الثمانينية، عبر صحيفة "ذا صن"، لتعبر عن الألم الذي تعيش فيه منذ افتراقها عن حبيبها الشاب الثلاثيني المصري محمد، في ديسمبر 2020.
وردت آيرس على التعليقات التي تتهم زوجها الشاب ذو الـ 36 عامًا، بأنه يحاول خداعها أو استغلالها، مؤكدة أنها ليست امرأة صغيرة في السن أو تافهة ليغرر بها رجل، مشيرة إلى أنه لم يطلب منها أي أموال وهما يتقاسمان نفقات الحياة معا: "قصة حبي لمحمد حقيقية وقلت مرارًا أنه لا يخدعني ولا يستغلني".
وتنتظر السيدة الثمانينية التي لديها ابنان في الخمسينيات من العمر، عودة زوجها «محمد» إلى المملكة المتحدة، هو يأمل في الحصول على تأشيرة دخول من وزارة الداخلية، وقالت: "عدم تمكن محمد من العودة إليّ يعني نهاية العالم بالنسبة لي، أنا أحب محمد وأتمنى أن ألتقي به في القريب العاجل".
وأضافت آيرس: "وزارة الداخلية تهتم بوجود دليل على علاقتنا ولدينا الكثير لنثبت ذلك، وتريد أيضا دليلا على وجود مكان إقامة لمحمد وهذا متوفر لديّ، أما شرط إجادته للغة الإنجليزية، فهو متوفر ايضا حيث اجتاز محمد اختبار اللغة الإنجليزية المطلوب".