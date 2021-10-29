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مقتل سيدة أمام أطفالها السبعة على يد زوجها

منذ 41 دقيقة
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مقتل سيدة أمام أطفالها السبعة على يد زوجها

عمان (صدى):
قرر المدعي العام في الأردن، توقيف متهم أقدم على قتل زوجته خنقاً، لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق.

وقالت مصادر مقربة من التحقيق إن المتهم أقدم على قتل زوجته خنقا أمام أعين اطفالها، ثم تركها داخل منزله، واصطحب أطفاله السبعة بمن فيهم ابنه الحدث الذي يخضع للتحقيق حاليا بشبهة اشتراكه في الجريمة، بحسب صحيفة "الغد".

وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهم بعد أن لاذ بالفرار، لم يبلغ عن ارتكابه الجريمة، الأمر الذي أدى لبقاء جثة الضحية في منزلها مدة يومين بعد مقتلها، إلى أن اشتم المجاورون من سكنها رائحة كريهة تنبعث من المنزل، ما دفعهم لابلاغ الشرطة بعد ان تم الاشتباه بوجود حالة وفاة داخله.

كما أشارت إلى أن المتهم كان يقضي عقوبة داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بعد إدانته بتهمة المخدرات، وبعد الإفراج عنه وعودته إلى مكان سكنه، تجددت الخلافات العائلية مع زوجته إلى أن قتلها.

وأُدخل الأطفال الستة، إلى دور الحماية لمدة عام، حيث سيتلقون الحماية والرعاية إضافة إلى التدخلات النفسية والاجتماعية اللازمة، بسبب أن الجريمة وقعت على مرأى منهم مما كان له أثره القاسي عليهم.

 

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قتل
مخدرات
زوجة
تأهيل
زوج
إصلاح
دور رعاية
خلافات عائلية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137247
منذ 17 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يرحمها برحمته إن كانت مسلمه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اوافق الأخ الفاضل غيووووور في تعليقه 100 % ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمها برحمته إن كانت مسلمه .. آمين ..
زعيم اااسيا
ابو وليد ارحم المساكين تراهم سهل ينضحك عليهم لاتذكرهم بالبليهي ماتعافوا من صفعة حجفلي جاءهم البليهي واغرس علم الانتصار حدهم تغريدات يهاجمون البليهي وجاءهم...
ابو محمد 😎 ✍️
تتحملها الجامعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تتحملها الجامعه ..

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