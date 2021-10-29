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إحباط 3 محاولات لتهريب 961 ألف حبة كبتاجون من منفذ الخفجي

منذ 48 دقيقة
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إحباط 3 محاولات لتهريب 961 ألف حبة كبتاجون من منفذ الخفجي

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الخفجي عن إحباط 3 محاولات لتهريب 961,471 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في مركبات قَدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وقالت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية التفتيش لإحدى المركبات قام المُهرب قائد المركبة بإشعال النار بمركبته سعيًا منه لطمس المضبوطات التي بداخلها، وبعد إخماد الحريق جرى استكمال تفتيش المركبة وعُثر على 208.092 حبة كبتاجون كانت مُخبأة في أجزاء متفرقة من المركبة.

وأضافت الهيئة بأنها تمكنت في محاولة أخرى من كشف وإحباط 346,812 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة لللملكة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها داخل الإطار الاحتياطي للمركبة.

وفي المحاولة الثالثة أضافت الهيئة أنه قدمت للمنفذ مركبة يقودها أحد المسافرين وبرفقته عائلته، وبتفتيشها عُثر على 406,567 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في خزان الوقود الخاص بالمركبة وأسفل أرضية المركبة من الداخل.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137247
منذ 35 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اوافق الأخ الفاضل غيووووور في تعليقه 100 % ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمها برحمته إن كانت مسلمه .. آمين ..
زعيم اااسيا
ابو وليد ارحم المساكين تراهم سهل ينضحك عليهم لاتذكرهم بالبليهي ماتعافوا من صفعة حجفلي جاءهم البليهي واغرس علم الانتصار حدهم تغريدات يهاجمون البليهي وجاءهم...
ابو محمد 😎 ✍️
تتحملها الجامعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تتحملها الجامعه ..

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