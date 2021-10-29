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فُصل من عمله بسبب لون بشرته فحصل على 10 ملايين دولار

منذ 7 ساعات
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فُصل من عمله بسبب لون بشرته فحصل على 10 ملايين دولار

واشنطن (صدى):
نجح مواطن أمريكي في الحصول على مبلغ ضخم كتعويض، بعدما جرى فصله من العمل في إحدى الشركات واستبداله بفتاة ذات لون بشرة مختلف عنه.

ومنحت هيئة محلفين في شمال كارولينا، حكمًا بقيمة 10 ملايين دولار للرجل صاحب الدعوى القضائية بأن صاحب عمله السابق قد فصله لأنه رجل أبيض، فيما قالت شركة نوفانت هيلث المدينة في الدعوى إنها ستتابع الخيارات القانونية كافة.

وكان ديفيد دوفال من ميتشيجان قد رفع دعوى قضائية ضد الشركة تضمنت أنه تم طرده من وظيفته كنائب رئيس أول للتسويق والاتصالات في شمال كارولينا في عام 2018، وفقًا لوثائق المحكمة، وزعم في الدعوى أن إنهاء خدمته كان غير عادل وكان جزءًا من الحملة المقصودة لتعزيز التنوع في صفوف إدارة الشركة.

 

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تعويض
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نوفانت هيلث

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137263
منذ 38 دقيقة
السؤال : لو كان اللي فُصل اسود ، هل يعوضونه بهذا المبلغ ، هذا إذا نظروا في دعواه ، اصلاً ...؟؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
السؤال : لو كان اللي فُصل اسود ، هل يعوضونه بهذا المبلغ ، هذا إذا نظروا في دعواه ، اصلاً ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
هي خطيره وبس .....؟؟
السيف
طيب هذا ايام الملك فيصل وخالد الزمن الجميل 😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبول احمق حاقد ارعن وأهوج .. يستاهل مايجيه من عقاب ..

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