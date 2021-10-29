دراسة: المطعمين بجرعات اللقاح كاملة ينقلون العدوى

لندن (صدى):
أوضح بحث أجراه علماء من جامعة "إمبريال كوليدج لندن" ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وغيرها، أن الأشخاص الملقحين تلقيحا كاملا، ينقلون الوباء إلى غير الملقحين.
وأكدت نتائج الدراسة التي أُجريت على 204 أفراد من أسر تعيش مع بعضها، من بينها 138 شخصا مصابا بالمتحور دلتا، أن التلقيح لا يصد تمامًا نقل العدوى، لكنه يقي من المضاعفات الحادة للفيروس ويمنع في أغلب الأوقات الوفاة، حسبما جاء في مجلة "لانست" العلمية.
وأظهرت النتائج أيضًا أنه حتى الملقحين يمكنهم أن يصابوا بالفيروس من قبل مخالطيهم، كما تبين أن نسبة احتمال إصابة الملقح تصل إلى 25 في المئة، فيما تصل لدى غير الملقح إلى 38 في المئة.
ومن بين هؤلاء المخالطين، الذين خضعوا للمراقبة في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض على أفراد أسرهم وخضعوا للاختبار يوميا لمدة 14 يوما، أصيب 53 منهم، وكان 31 منهم ملقحون بشكل كامل، فيما 15 غير ملقحين.