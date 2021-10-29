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دراسة: المطعمين بجرعات اللقاح كاملة ينقلون العدوى

منذ 22 ساعة
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دراسة: المطعمين بجرعات اللقاح كاملة ينقلون العدوى

لندن (صدى):
أوضح بحث أجراه علماء من جامعة "إمبريال كوليدج لندن" ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وغيرها، أن الأشخاص الملقحين تلقيحا كاملا، ينقلون الوباء إلى غير الملقحين.

وأكدت نتائج الدراسة التي أُجريت على 204 أفراد من أسر تعيش مع بعضها، من بينها 138 شخصا مصابا بالمتحور دلتا، أن التلقيح لا يصد تمامًا نقل العدوى، لكنه يقي من المضاعفات الحادة للفيروس ويمنع في أغلب الأوقات الوفاة، حسبما جاء في مجلة "لانست" العلمية.

وأظهرت النتائج أيضًا أنه حتى الملقحين يمكنهم أن يصابوا بالفيروس من قبل مخالطيهم، كما تبين أن نسبة احتمال إصابة الملقح تصل إلى 25 في المئة، فيما تصل لدى غير الملقح إلى 38 في المئة.

ومن بين هؤلاء المخالطين، الذين خضعوا للمراقبة في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض على أفراد أسرهم وخضعوا للاختبار يوميا لمدة 14 يوما، أصيب 53 منهم، وكان 31 منهم ملقحون بشكل كامل، فيما 15 غير ملقحين.

وفاة
كورونا
فيروس
لقاح
عدوى
مضاعفات
متحور دلتا

التعليقات

هلالي
هلالي عدد التعليقات : 82
منذ 14 دقيقة
ماعندكم سالفه الموت والحياه بيد الله سبحانه وتعالى

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
هل هذا موضوع يناقش على الملأ يسمعه الكبير والمراهق حتى الأطفال يسمعونه لله در عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال أميتواالباطل بالسكوت...
ابو محمد 😎 ✍️
هي مهبوله ... والخبر كررتوه مرتين وهذي الثالثه .. .. في كل مره في صيغه والمضمون واحد ..
ابو يزن
اما أعظم جمهور في اسيا كثر منها هذا مكمل حقين ابو خرقه وقصاصات ورغم الدفع الرباعي مافلح ناديه قال اتركه لاتجبنه الامراض من نادي...
محمد
ماعاد فيه فرصة خلاص طردوا السفير وقطعوا العلاقات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. يا لكِ من مسكينه .. .. الم تسمعي باالحكمة اللتي تقول // ما يجي ببلاااش إلا العمى والطراااش ...؟؟

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