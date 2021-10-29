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رجل منحوس وخيل هارب

منذ ساعة
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التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 576
منذ 19 دقيقة
هههههه الحصان منفس

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أحدث التعليقات

احمد
مذكور بالقران؟؟؟
شبيه صويحبي
ماتخرجين من مكتب الضابط👌👉
بلسم الروح
هههههه الحصان منفس
ع. س. ع
ههههههه هذا مثل احتجاج فريق ابو خرقة،،، الآسيوية صعبة قوية وفحط لا بد الكذب لأنهم تعودو علية اقول اتركو البربسة علشان تمشي اموركم
أبو عبدالله الحربي
النظرة حققت السعودية إنجازات على جميع الأصعدة وبصعود خرج اللئيم والمرتزق.

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