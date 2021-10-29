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سائق باص ينقذ رجل من اختناق كاد ان ينهي حياته
منذ 6 ساعات
859
1
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التعليقات
نجاة محمد
عدد التعليقات : 10460
منذ 13 دقيقة
ماقصر السائق و انقذ الرجل
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أحدث التعليقات
ابو مشعل
ههههههههههههههههههه
ابواحمد الرياض
ربي يسعدك ياشيخ تركي تتعب لسعادتنا جزاك الله خبر
نجاة محمد
ماقصر السائق و انقذ الرجل
نجاة محمد
سلامات و ما تشوفين شر
نجاة محمد
سلامات و ما تشوفين شر
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