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انتحار طالبة بعد تلقيها رسالة خاطئة من الجامعة

منذ 6 ساعات
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انتحار طالبة بعد تلقيها رسالة خاطئة من الجامعة

واشنطن (صدى):
أقدمت فتاة جامعية تبلغ من العمر 21 عامًا على الانتحار، بسبب رسالة بريد إلكتروني خاطئة من جامعة " كارديف " التي تدرس فيها"

وكانت تفيد الرسالة برسوبها في أحد الامتحانات، الأمر الذي دفعها للانتحار برمي نفسها من جسر بريتانيا بويلز.

وقال المسؤول في الجامعة بأن "هناك دروسا ينبغي تعلمها من هذه الحادثة"، مشيرًا إلى "ضرورة استبدال الطريقة المركبة التي يتلقى خلالها الطلاب نتائج امتحاناتهم".

في حين ذكرت والدة فولكس، أن ابنتها تلقت نتيجة خاطئة عن مادة رسبت فيها، وليس تلك التي كانت مهمة لنجاحها للسنة التالية.

 

انتحار
فولكس
كارديف
بريتانيا بويلز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137247
منذ 31 دقيقة
تتحملها الجامعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137247
منذ 31 دقيقة
تتحملها الجامعه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اوافق الأخ الفاضل غيووووور في تعليقه 100 % ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمها برحمته إن كانت مسلمه .. آمين ..
زعيم اااسيا
ابو وليد ارحم المساكين تراهم سهل ينضحك عليهم لاتذكرهم بالبليهي ماتعافوا من صفعة حجفلي جاءهم البليهي واغرس علم الانتصار حدهم تغريدات يهاجمون البليهي وجاءهم...
ابو محمد 😎 ✍️
تتحملها الجامعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تتحملها الجامعه ..

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