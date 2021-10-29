شاهد.. كيف رد جمال معيقل على تصريحات “قرداحي”؟

علي القحطاني (صدى):
بدأ الإعلامي جمال المعيقل، مقدم برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، حلقة الخميس، بمقدمة نارية تعليقًا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
وقال المعيقل، :"تابعنا جميعنا تصريح قرداحي الذي أظهر فيه مدى جهله بأبسط بديهيات المهنة الإعلامية وهي التحقق من المعلومة والمصداقية في طرحها."
وأضاف: "على الرغم من تبرير قرداحي لتصريحاته أنها مجرد وجهة نظر، إلا أنه تناسى الفرق الشاسع بين الحقائق والآراء، والحرب التي وصفها بالعبثية هي حرب لتحرير اليمن من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وإعادة الشرعية لها وفق القرارات الدولية ومجلس الأمن وتحت مظلة الأمم المتحدة".
وأردف: “الوزير المنسلخ من كل قيم الإعلام والدبلوماسية يعلم هذا كله، ولكنه يمثل وجهة نظر الحوثي، خضوعًا لميليشيا حزب الشيطان، وليعلم جورج قرداحي وباقي شلة المتلونين والمرتزقة أن لغة الرد من السعوديين دائما ستكون بالأفعال، والأيام شواهد”.