تركي آل الشيخ: محمد هنيدي نادالي البوديقاردات وطلعوني بالقوة

الرياض (صدى):
مازح رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الفنان المصري محمد هنيدي، اليوم الجمعة، وذلك خلال وجود الأخير بالمملكة لتقديم مسرحية في موسم الرياض.
وكتب تركي آل الشيخ، مازحًا على صورة تجمعه بمحمد هنيدي ونشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "كبست على بروفة الفنان الكبير محمد هنيدي لمسرحيته في موسم الرياض التي ستنطلق 1 نوفمبر على مسرح بكر الشدي في البوليفارد… ونادالي البوديقاردات وطلعوني بالقوة من الكواليس… ليه كذا ياهنيدي"، مع إضافة وجه ضاحك.
وكان نجوم مسرحية "سلام مربع"، قد بدأوا في الوصول إلى الرياض منذ أمس الثلاثاء، على أن تعقد البروفات النهائية من الأربعاء بحضور النجوم بيومي فؤاد، محمد ثروت، آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إيمان السيد، وآخرون.