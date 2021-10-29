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مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف صحية شاغرة

منذ ساعة
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مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي طب الطوارئ، مدرب تمريض، استشاري طب الطوارئ، أخصائي التغذية العلاجية.

وأشار إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول عبر موقع مركز أرامكو الطبي

 

 

وظائف
الشرقية
وظائف صحية
مركز أرامكو الطبي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54613
منذ ساعة
اوكي

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أحدث التعليقات

سردار
أ أ طع دراعي لو كنت فاهم حاقه
ابو عمار
عادي جدا لا غرابه في الهز
ابو عمار
مشكوره اوي اوي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
عنده مشكله عويصه مع النسوان

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