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"الفراج" يروي قصة طريفة لزواج المتحدثة باسم الحوثيين بأمريكا من يهودي

منذ 7 ساعات
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"الفراج" يروي قصة طريفة لزواج المتحدثة باسم الحوثيين بأمريكا من يهودي

نايف السالم (صدى):
روى الباحث والمحلل السياسي، أحمد الفراج، قصة طريفة لزواج المتحدثة باسم مليشيات الحوثي الإيرانية في أمريكا، أطياف الوزير، من زوجها اليهودي.

وقال أحمد الفراج، عبر حسابه الشخصي على تويتر، ساخرًا: "‏السيدة أطياف الوزير المتحدثة باسم تنظيم الحوثي في أمريكا كانت تصرخ في مدينة نيويورك : الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل واليهود ".

وأضاف الفراج، أنه: "صادف ذلك مرور رجل يهودي يتحدث العربية اسمه بنيامين فظنّ أنها تقول :"أموت باليهود " ، فاقترب وتعرّف عليها ثم تزوجا ويعيشان اليوم بسعادة قلّ مثيلها".

 

أمريكا
الحوثيين
يهودي
أحمد الفراج
أطياف الوزير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54641
منذ 5 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههه يبدو انها لا تفرق في الزيجات بين اليهودي وغيره
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18545
منذ 39 دقيقة
من أجود أنواع الزفت

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أحدث التعليقات

منصور العبيدان
عارفين لقبك حصيصه واللقب مو لواحد بس للمبدع وانت حصيصه هههههههه
فهد بن فايز الشهري
إلى جنات الخلد بإذن الله
منصور العبيدان
وش رايك تسمي اسمك حصيصه عشان الاسم لايق عليك يابو كحيله
د محمد ماجد بخش
مرتضى منصور واحد من التأريخ
عندما يغيب المساء
طيب

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