بالفيديو.. البلطان: تركي آل الشيخ غلب الصينيين

نايف السالم (صدى):
أكد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تغلب على الصينيين في سرعة تجهيز بوليفارد موسم الرياض، معربًا عن إعجابه الشديد بالبوليفارد.
وقال خالد البلطان، خلال مقطع فيديو جمعه بالمستشار تركي آل الشيخ ومجموعة من الأشخاص من بينهم الشيخ علي الصباح سفير دولة الكويت بالمملكة: "والله يابو ناصر أشغلتنا عن عيالنا بالبوليفارد.. شغل ليل نهار".
وأضاف خالد البلطان ممازحًا تركي آل الشيخ: "اللي صار بالبوليفارد في 4 شهور غلبنا الصينيين.. والله يابو ناصر أنت غلبت الصينيين"؛ ليعقب تركي آل الشيخ "لازم نفتح 1 نوفمبر".