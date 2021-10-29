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بالفيديو.. البلطان: تركي آل الشيخ غلب الصينيين

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. البلطان: تركي آل الشيخ غلب الصينيين

نايف السالم (صدى):
أكد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تغلب على الصينيين في سرعة تجهيز بوليفارد موسم الرياض، معربًا عن إعجابه الشديد بالبوليفارد.

وقال خالد البلطان، خلال مقطع فيديو جمعه بالمستشار تركي آل الشيخ ومجموعة من الأشخاص من بينهم الشيخ علي الصباح سفير دولة الكويت بالمملكة: "والله يابو ناصر أشغلتنا عن عيالنا بالبوليفارد.. شغل ليل نهار".

وأضاف خالد البلطان ممازحًا تركي آل الشيخ: "اللي صار بالبوليفارد في 4 شهور غلبنا الصينيين.. والله يابو ناصر أنت غلبت الصينيين"؛ ليعقب تركي آل الشيخ "لازم نفتح 1 نوفمبر".

 

 

المملكة
خالد البلطان
موسم الرياض
تركي آل الشيخ
البوليفارد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18540
منذ ساعة
بع بِع بع .. آبي قهاوا

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أحدث التعليقات

سردار
أ أ طع دراعي لو كنت فاهم حاقه
ابو عمار
عادي جدا لا غرابه في الهز
ابو عمار
مشكوره اوي اوي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
عنده مشكله عويصه مع النسوان

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