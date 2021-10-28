الهريفي: لو اسمي زعيط لكنت أحسن محلل وعطوني المناصب

خــاص (صدى):
أكد لاعب نادي النصر السابق "فهد الهريفي" أنه لا يسعى كما يدعي البعض عنه بأنه يسعى وراء المناصب.
وقال "الهريفي":" أقسم بالله ودي أمشي في الشارع ما أحد يسلم عليا ولا يعرفني، وش هستفيد لما حد يسلم عليا أو يتصور معي، وأجد واحد يقول راحت الشهرة عليك هذا تجريم، أو يتشفى فيا وهذا تجريم ، أو يقول أني ابغى منصب وهذا تجريم".
وأكد أنه لا لم يفكر في كل هذا، لافتا إلى أنه لا يعطي حلول، وأنه لو كان اسمه "زعيط" لأصبح أحسن محلل في المملكة، وقاموا بتعينه في المناصب لكن مشكلته هو أن اسمه "فهد الهريفي".