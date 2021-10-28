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الهريفي: لو اسمي زعيط لكنت أحسن محلل وعطوني المناصب

منذ 5 ساعات
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الهريفي: لو اسمي زعيط لكنت أحسن محلل وعطوني المناصب

خــاص (صدى):
أكد لاعب نادي النصر السابق "فهد الهريفي" أنه لا يسعى كما يدعي البعض عنه بأنه يسعى وراء المناصب.

وقال "الهريفي":" أقسم بالله ودي أمشي في الشارع ما أحد يسلم عليا ولا يعرفني، وش هستفيد لما حد يسلم عليا أو يتصور معي، وأجد واحد يقول راحت الشهرة عليك هذا تجريم، أو يتشفى فيا وهذا تجريم ، أو يقول أني ابغى منصب وهذا تجريم".

وأكد أنه لا لم يفكر في كل هذا، لافتا إلى أنه لا يعطي حلول، وأنه لو كان اسمه "زعيط" لأصبح أحسن محلل في المملكة، وقاموا بتعينه في المناصب لكن مشكلته هو أن اسمه "فهد الهريفي".

 

نادي النصر
النصر
فهد الهريفي
المملكة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10158
منذ 4 ساعات
لسانك حصانك آن صنته صانك *٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ والزعاطه مو اسم بل هي فعل **!!
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2838
منذ 3 ساعات
طيب غير أسمك زعيط بن معيط علشان تمشي امورك
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 70
منذ ساعة
انشهد كلامك في محله يا خسارة العالمي في ابعادك عالم عميا ما يشوفون الصواب اب سطام نعرف انك مقهور على العالمي وتحملت اسائات كثير من مغفلين لا يفقهون شيء لكن الله يجيبك اليوم قبل بكره للعالمي وتفضحلنا المتسلقين المطبلين وتفرزهم اوت يالله يا كريم

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أحدث التعليقات

العالمي
يابو جمعان اذا تبي تبدا بالفشل فعليك توطي راسك للطواقي وابشر بالدعس بدايتك غير محفزه مالها الا الموسيقار فكنا من المثاليات الزائفه مع الطواقي...
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
العالمي
انشهد كلامك في محله يا خسارة العالمي في ابعادك عالم عميا ما يشوفون الصواب اب سطام نعرف انك مقهور على العالمي وتحملت اسائات كثير...
القناص
الله يثبته على الأسلام وعلى طريق المستقيم
بلبل البحر
الحمد لله على نعمة الهداية لصراط الله المستقيم.. نظم لنا علاقتنا بربنا .. وعلاقة بعضنا ببعض فلا نعيش كالبهائم

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