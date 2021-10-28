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المطالبة بدفع الديات وسداد الفواتير.. تعرف على عقوبة التسول الإلكتروني

منذ 20 ساعة
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المطالبة بدفع الديات وسداد الفواتير.. تعرف على عقوبة التسول الإلكتروني

الرياض (صدى):
يقوم بعض الأشخاص بعرض فواتير على مواقع التواصل الاجتماعي يطلب تسديدها وما لا يعرفه البعض أن هذا يدخل ضمن لائحة التسول الإلكتروني في المملكة.

وعن ذلك، قال المحامي عصام الملا أن طلبات تسديد الفواتير لا تطبق عليها اللائحة في حال كان من وضعها جهة رسمية مثل إمارات المناطق أو الوزارات أو السجون.

أما في حالات التسول والتي تتضمن المطالبة بدفع الديات والفواتير فتكون عقوبتها السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بهما معًا، بحسب صحيفة "الوطن".

ويتم ابعاد كل من يتهم بذلك من غير المواطنين عن المملكة عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها، ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة.

السجن
العقوبات
الفواتير
الغرامات
لائحة التسول الإلكتروني
المطالبة بدفع الديات
الإبعاد عن المملكة

التعليقات

العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3814
منذ 46 دقيقة
طيب هو لما يشحت من قلة الفلوس
كيف يدفع الغرامة ؟؟؟؟

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
ههههههههههههههههههه
ابواحمد الرياض
ربي يسعدك ياشيخ تركي تتعب لسعادتنا جزاك الله خبر
نجاة محمد
ماقصر السائق و انقذ الرجل
نجاة محمد
سلامات و ما تشوفين شر
نجاة محمد
سلامات و ما تشوفين شر

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