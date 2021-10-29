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والد الشهيد "العصيمي" يروي ردة فعله عقب تلقيه نبأ استشهاد نجله جراء حريق

منذ 18 ساعة
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والد الشهيد "العصيمي" يروي ردة فعله عقب تلقيه نبأ استشهاد نجله جراء حريق

جدة (صدى):
كشف والد الجندي أول محمد صالح العصيمي كيف تلقى نبا استشهاد نجله أثناء مباشرة عمله ومحاولته إخماد حريق اندلع في إحدى المنازل.

وقال "صالح" أنه تلقى خبر وفاة نجله بقلب مؤمن وبفخر ، لافتا إلى أن نجله استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف، سائلاً الله أن يتقبله، وذلك وفقا لـ"عكاظ".

وأضاف أن نجله كان مجتهد في عمله، ويقطن الطائف، ويعمل في جدة منذ 5 أعوام ، كما كان محبوبًا لدى زملائه.

وأشار إلى أنه علم بوفاة نجله من ابن اخته الذي يعمل في شرطة جدة ، مقدما شكره إلى القيادة ووزارة الداخلية على ما يقدموه لخدمة الوطن.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني، أعلنت اليوم، استشهد الجندي أول محمد صالح العصيمي أثناء مكافحة حريق في منزل بمحافظة جدة.

                                                                               أقرأ أيضـــا

استشهاد جندي خلال مكافحة حريق بجدة

 

الدفاع المدني
جدة
الطائف
حريق
المديرية العامة للدفاع المدني
الوطن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137241
منذ 17 ساعة
الله يرحمه برحمته الواسعه وياجركم ويصبركم يا والده وكل من يعز عليه فراقه .. آمين ..
فهد بن فايز الشهري
فهد بن فايز الشهري عدد التعليقات : 240
منذ 3 ساعات
إلى جنات الخلد بإذن الله
حمد حكمي
حمد حكمي عدد التعليقات : 2
منذ 46 دقيقة
الله يرحمه ويرحم كل شهدائنا الأوفياء

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أحدث التعليقات

الرااااقي..
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو ساري
النصر متى ما اشتغل ع ناديه وترك عنه شئ اسمه هلال سيحقق الانتصارات هذي مشكلته من أيام رمزكم
حمد حكمي
الله يرحمه ويرحم كل شهدائنا الأوفياء
مغابش
مالقوا في العنب عيب قالوا حامض
احمد
مذكور بالقران؟؟؟

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