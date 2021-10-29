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بالفيديو.. مختص يحذر من شراء عقارات في البوسنة

منذ 17 ساعة
17907
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بالفيديو.. مختص يحذر من شراء عقارات في البوسنة

علي القحطاني (صدى):
حذَّر نائب رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض خالد الحربي، من شراء العقارات في البوسنة، لعدم وجود تملك عقاري حقيقي.

وقال الحربي، خلال لقائه ببرنامج الراصد:إلى أن المستهلك دائما لديه غريزة استهلاكية، حيث يقوم المشاهير أحيانًا بتعزيزها حمى الاستهلاكية.

وأضاف أن الإعلانات يتم فيها تصوير مشاهد طبيعية وجذابة، بينما المتر يكلف 2000 ريال بسعر أغلى من الرياض، وأحيانًا يكون الشراء في أرض غير نظاميا.

وتابع، أن الشراء لو تم على أرض نظامية يتم إيصال المرافق م على حساب المشتري، مشيرًا إلى أن حصول المشاهير على أموال وفق عقود موقعة بينهم وبين المعلنين.

الرياض
عقارات
البوسنة
حمى استهلاكية

التعليقات

فوق هام ...
فوق هام ... عدد التعليقات : 16
منذ 13 ساعة
مخبات الا.... وسيعه
العامري
العامري عدد التعليقات : 372
منذ ساعتين
وين اغلىى من الرياض
الارض 500 متر وسط الطبيعة الخلابة في البوسنة 30 الف ريال
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137241
منذ ساعة
الحقيقه كلامه يخش العقل ..

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أحدث التعليقات

العالمي
يابو جمعان اذا تبي تبدا بالفشل فعليك توطي راسك للطواقي وابشر بالدعس بدايتك غير محفزه مالها الا الموسيقار فكنا من المثاليات الزائفه مع الطواقي...
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
العالمي
انشهد كلامك في محله يا خسارة العالمي في ابعادك عالم عميا ما يشوفون الصواب اب سطام نعرف انك مقهور على العالمي وتحملت اسائات كثير...
القناص
الله يثبته على الأسلام وعلى طريق المستقيم
بلبل البحر
الحمد لله على نعمة الهداية لصراط الله المستقيم.. نظم لنا علاقتنا بربنا .. وعلاقة بعضنا ببعض فلا نعيش كالبهائم

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