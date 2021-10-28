"الفراج" يروي قصة طريفة لزواج المتحدثة باسم الحوثيين بأمريكا من يهودي

نايف السالم (صدى):
روى الباحث والمحلل السياسي، أحمد الفراج، قصة طريفة لزواج المتحدثة باسم مليشيات الحوثي الإيرانية في أمريكا، أطياف الوزير، من زوجها اليهودي.
وقال أحمد الفراج، عبر حسابه الشخصي على تويتر، ساخرًا: "السيدة أطياف الوزير المتحدثة باسم تنظيم الحوثي في أمريكا كانت تصرخ في مدينة نيويورك : الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل واليهود ".
وأضاف الفراج، أنه: "صادف ذلك مرور رجل يهودي يتحدث العربية اسمه بنيامين فظنّ أنها تقول :"أموت باليهود " ، فاقترب وتعرّف عليها ثم تزوجا ويعيشان اليوم بسعادة قلّ مثيلها".