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"الفراج" يروي قصة طريفة لزواج المتحدثة باسم الحوثيين بأمريكا من يهودي

منذ ساعتين
1728
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"الفراج" يروي قصة طريفة لزواج المتحدثة باسم الحوثيين بأمريكا من يهودي

نايف السالم (صدى):
روى الباحث والمحلل السياسي، أحمد الفراج، قصة طريفة لزواج المتحدثة باسم مليشيات الحوثي الإيرانية في أمريكا، أطياف الوزير، من زوجها اليهودي.

وقال أحمد الفراج، عبر حسابه الشخصي على تويتر، ساخرًا: "‏السيدة أطياف الوزير المتحدثة باسم تنظيم الحوثي في أمريكا كانت تصرخ في مدينة نيويورك : الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل واليهود ".

وأضاف الفراج، أنه: "صادف ذلك مرور رجل يهودي يتحدث العربية اسمه بنيامين فظنّ أنها تقول :"أموت باليهود " ، فاقترب وتعرّف عليها ثم تزوجا ويعيشان اليوم بسعادة قلّ مثيلها".

 

أمريكا
الحوثيين
يهودي
أحمد الفراج
أطياف الوزير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54613
منذ 57 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههه يبدو انها لا تفرق في الزيجات بين اليهودي وغيره

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أحدث التعليقات

سردار
أ أ طع دراعي لو كنت فاهم حاقه
ابو عمار
عادي جدا لا غرابه في الهز
ابو عمار
مشكوره اوي اوي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
عنده مشكله عويصه مع النسوان

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