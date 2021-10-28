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‏تيار المستقبل اللبناني: تصريحات قرداحي موقف عشوائي من شخص "غير مسؤول"

منذ 3 ساعات
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‏تيار المستقبل اللبناني: تصريحات قرداحي موقف عشوائي من شخص "غير مسؤول"

بيروت (صدى):
أكد تيار المستقبل اللبناني، اليوم الجمعة، أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي موقف عشوائي خرج عن مسؤول "غير مسؤول".

وأدان الحزب في بيان، تطاول ميليشيا حزب الله على الدول العربية، معرضاً مصالح لبنان للخطر، مؤكدًا أن الحزب يستكثر على بعض اللبنانيين الدعوة إلى استقالة وزير عرض علاقات البلاد لأزمات، في إشارة منه إلى قرداحي.

وأشار إلى أن الميليشيا اعتادت الخروج عن مقتضيات المصلحة الوطنية، مضيفاً أنها تصر على وضع لبنان في خانة العداء لأشقائه من أجل أولياء أمره في طهران، كما أنها اتخذت من سيادة لبنان مادة للتحريض على بلدان الخليج مجتمعة، مؤكدًا أن حزب الله يعرض سيادة البلاد يوميًا للإهانة والخرق ويعتدي على سيادة شعوب عربية.

 

 

المملكة
لبنان
حزب الله
جورج قرداحي
تيار المستقبل اللبناني

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54613
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

سردار
أ أ طع دراعي لو كنت فاهم حاقه
ابو عمار
عادي جدا لا غرابه في الهز
ابو عمار
مشكوره اوي اوي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
عنده مشكله عويصه مع النسوان

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