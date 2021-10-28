‏تيار المستقبل اللبناني: تصريحات قرداحي موقف عشوائي من شخص "غير مسؤول"

بيروت (صدى):
أكد تيار المستقبل اللبناني، اليوم الجمعة، أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي موقف عشوائي خرج عن مسؤول "غير مسؤول".
وأدان الحزب في بيان، تطاول ميليشيا حزب الله على الدول العربية، معرضاً مصالح لبنان للخطر، مؤكدًا أن الحزب يستكثر على بعض اللبنانيين الدعوة إلى استقالة وزير عرض علاقات البلاد لأزمات، في إشارة منه إلى قرداحي.
وأشار إلى أن الميليشيا اعتادت الخروج عن مقتضيات المصلحة الوطنية، مضيفاً أنها تصر على وضع لبنان في خانة العداء لأشقائه من أجل أولياء أمره في طهران، كما أنها اتخذت من سيادة لبنان مادة للتحريض على بلدان الخليج مجتمعة، مؤكدًا أن حزب الله يعرض سيادة البلاد يوميًا للإهانة والخرق ويعتدي على سيادة شعوب عربية.