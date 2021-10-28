نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمير الباحة يوجّه بتشجير مباني الإمارة والمحافظات والمراكز

منذ 8 ساعات
1491
1
أمير الباحة يوجّه بتشجير مباني الإمارة والمحافظات والمراكز

الباحة (صدى):
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بتكثيف التشجير في مباني إمارة المنطقة ومباني المحافظات والمراكز التابعة لها كافة.

ويأتي توجيه سموه امتداداً لمبادرة الباحة الخضراء، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات القطاع الثالث للتعاون في برنامج الشراكات بمبادرة الباحة الخضراء في تشجير مبانيها، أو أي مواقع أخرى تتولى الجهة المشاركة تشجيرها ورعايتها.

وتعد مبادرة الباحة الخضراء أحد المبادرات التي وجه بها سمو أمير المنطقة وتشرف عليها الإمارة وتتابع من قبل اللجنة التنسيقية للمبادرة المكونة من أمانة الباحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي و فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة النقل و شركة المياه الوطنية .

أمير الباحة
منطقة الباحة
التشجير
مباني الإمارة
مبادرة الباحة الخضراء

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18545
منذ ساعة
متعدد التواجد ومعزز للجمال والزهور والنضرة في كل مكان

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

منصور العبيدان
عارفين لقبك حصيصه واللقب مو لواحد بس للمبدع وانت حصيصه هههههههه
فهد بن فايز الشهري
إلى جنات الخلد بإذن الله
منصور العبيدان
وش رايك تسمي اسمك حصيصه عشان الاسم لايق عليك يابو كحيله
د محمد ماجد بخش
مرتضى منصور واحد من التأريخ
عندما يغيب المساء
طيب

أخر الأخبار

زوجة شريف منير تنشر رسالة غامضة
زوجة شريف منير تنشر رسالة غامضة
منذ 23 دقيقة 475
"ساما": التمويل العقاري السكني يُسجل 222 ألف عقد جديد
"ساما": التمويل العقاري السكني يُسجل 222 ألف عقد جديد
منذ 28 دقيقة 1368
"سار" تعلن عن وظيفة شاغرة
"سار" تعلن عن وظيفة شاغرة
منذ 48 دقيقة 1371
انتحار طالبة بعد تلقيها رسالة خاطئة من الجامعة
انتحار طالبة بعد تلقيها رسالة خاطئة من الجامعة
منذ ساعة 720
شاهد.. كيف رد جمال معيقل على تصريحات “قرداحي”؟
شاهد.. كيف رد جمال معيقل على تصريحات “قرداحي”؟
منذ ساعة 1698
بالفيديو.. استشاري يوضح تأثير مرض "حساسية القمح" على الكبد
بالفيديو.. استشاري يوضح تأثير مرض "حساسية القمح" على الكبد
منذ ساعة 1508
النيابة العامة تحذر الموظفين من إفشاء الوثائق
النيابة العامة تحذر الموظفين من إفشاء الوثائق
منذ ساعة 1570
أحمد خميس يثير الجدل حول انفصاله عن مشاعل الشحي
أحمد خميس يثير الجدل حول انفصاله عن مشاعل الشحي
منذ ساعتين 742
سحب رعدية ممطرة على 3 محافظات بالمدينة المنورة
سحب رعدية ممطرة على 3 محافظات بالمدينة المنورة
منذ ساعتين 1395
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ ساعتين 1303