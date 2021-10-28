بالفيديو.. لحظة انجراف مركبات بالأودية أثناء محاولة عبورها

الرياض (صدى):
أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، أمس الخميس، تحذيرات من المغامرة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها نتيجة العواقب الوخيمة لذلك.
ووثق مقطع فيديو، نشره الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مشاهد مأساوية تعرض لها بعض الأشخاص أثناء محاولتهم عبور الأودية أثناء جريان السيول.
وكشف الفيديو، عن المركبات وهي تغمرها المياه وأخرى غرقت، بينما كان من بها يصيحون لمن هم في الخارج من أجل إنقاذهم من الغرق، بينما أكد الدفاع المدني أن عقوبة المخالفين بعبور الأودية والسيول تصل إلى 10 آلاف ريال.