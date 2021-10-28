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بالفيديو.. لحظة انجراف مركبات بالأودية أثناء محاولة عبورها

منذ ساعة
1549
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بالفيديو.. لحظة انجراف مركبات بالأودية أثناء محاولة عبورها

الرياض (صدى):
أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، أمس الخميس، تحذيرات من المغامرة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها نتيجة العواقب الوخيمة لذلك.

ووثق مقطع فيديو، نشره الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مشاهد مأساوية تعرض لها بعض الأشخاص أثناء محاولتهم عبور الأودية أثناء جريان السيول.

وكشف الفيديو، عن المركبات وهي تغمرها المياه وأخرى غرقت، بينما كان من بها يصيحون لمن هم في الخارج من أجل إنقاذهم من الغرق، بينما أكد الدفاع المدني أن عقوبة المخالفين بعبور الأودية والسيول تصل إلى 10 آلاف ريال.

 

الدفاع المدني
المملكة
سيول
مركبات
أودية

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10158
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137241
منذ 32 دقيقة
الحذر واجب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137241
منذ 30 دقيقة
اخذ الحذر والحيطة واجب في مثل هذه الظروف ..

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يتقبل
بلبل البحر
الخلع تلزم فيه المرأة برد المهر والشبكة وخلافه.. الفسخ لا ترد شيء
بلبل البحر
الله يصبركم ويكتب لكم أجر الصابرين المحتسبين
ابو محمد 😎 ✍️
الحقيقه كلامه يخش العقل ..
ابو محمد 😎 ✍️
اخذ الحذر والحيطة واجب في مثل هذه الظروف ..

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