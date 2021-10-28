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فاهمه المزح غلط
منذ 4 ساعات
1425
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137238
منذ 32 دقيقة
ههههههههههههههههه ..
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أحدث التعليقات
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **
ع. س. ع
طيب غير أسمك زعيط بن معيط علشان تمشي امورك
ابو محمد 😎 ✍️
سواق ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..
المهم
أول نقول الشرع الآن نقول القانون
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