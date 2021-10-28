التريث في إزالة العقار لمن لديه طلب لدى منصة إحكام

خاص (صدى):
وردت بعض الاستفسارات من إمارات المناطق حيال الإزالة من عدمها فيما يتعلق بالعقار الذي لا يملك صاحبه مستمسكا شرعية وعليه طلب إعلان صك استحكام أو تقديم على منصة (إحكام) التابعة للهيئة العامة العقارات الدولة.
وبناءً على ذلك، صٌدر الأمر السامي الكريم بالتريث في إزالة العقار لمن لديه طلب لدى منصة إحكام لحين البت فيها من قبل المنصة، ومعالجة وضع من اعتدى على أرض وبنى مسكناً عليها وأصبح مأهولاً بالسكان.
وتفصيلاً تضمن الأمر السامي التريث في إزالة العقار الذي لا يملك صاحبه مستمسكا شرعيًا، المقدم في شأنه طلب على منصة إحكام التابعة للهيئة العامة العقارات الدولة، إلى حين البت في الطلب من خلال لجان النظر في طلبات التملك عبر منصة (إحكام).
ويتم ذلك على أن تفاد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بما يتم حيال الطلب، ومعالجة وضع من قام بالتعدي على أرض وبني مسكنا عليها وأصبح ماهوة بالسكان