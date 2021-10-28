نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

التريث في إزالة العقار لمن لديه طلب لدى منصة إحكام

منذ ساعة
2137
1
التريث في إزالة العقار لمن لديه طلب لدى منصة إحكام

خاص (صدى):
وردت بعض الاستفسارات من إمارات المناطق حيال الإزالة من عدمها فيما يتعلق بالعقار الذي لا يملك صاحبه مستمسكا شرعية وعليه طلب إعلان صك استحكام أو تقديم على منصة (إحكام) التابعة للهيئة العامة العقارات الدولة.

وبناءً على ذلك، صٌدر الأمر السامي الكريم بالتريث في إزالة العقار لمن لديه طلب لدى منصة إحكام لحين البت فيها من قبل المنصة، ومعالجة وضع من اعتدى على أرض وبنى مسكناً عليها وأصبح مأهولاً بالسكان.

وتفصيلاً تضمن الأمر السامي التريث في إزالة العقار الذي لا يملك صاحبه مستمسكا شرعيًا، المقدم في شأنه طلب على منصة إحكام التابعة للهيئة العامة العقارات الدولة، إلى حين البت في الطلب من خلال لجان النظر في طلبات التملك عبر منصة (إحكام).

ويتم ذلك على أن تفاد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بما يتم حيال الطلب، ومعالجة وضع من قام بالتعدي على أرض وبني مسكنا عليها وأصبح ماهوة بالسكان

العقار
الأمر السامي
الأراضي الحكومية
التعديات
المنصة
الهيئة العامة للعقارات
طلبات التملك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137238
منذ ساعة
تمام ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **
ع. س. ع
طيب غير أسمك زعيط بن معيط علشان تمشي امورك
ابو محمد 😎 ✍️
سواق ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..
المهم
أول نقول الشرع الآن نقول القانون

أخر الأخبار

بالفيديو.. لحظة انجراف مركبات بالأودية أثناء محاولة عبورها
بالفيديو.. لحظة انجراف مركبات بالأودية أثناء محاولة عبورها
منذ 4 دقائق 1177
"الرياض" ثالث أذكى عواصم مجموعة العشرين
"الرياض" ثالث أذكى عواصم مجموعة العشرين
منذ 13 دقيقة 1227
بالفيديو.. الزويهري للهلال: لا تتعبون لاعيبتكم غدًا أمامكم النهائي الآسيوي
بالفيديو.. الزويهري للهلال: لا تتعبون لاعيبتكم غدًا أمامكم النهائي الآسيوي
منذ 25 دقيقة 1374
"منظمة الصحة" تضع خطة جديدة لمكافحة كورونا
"منظمة الصحة" تضع خطة جديدة لمكافحة كورونا
منذ 57 دقيقة 1131
تغيير اسم "فيسبوك" إلى ميتا لهذا السبب
تغيير اسم "فيسبوك" إلى ميتا لهذا السبب
منذ ساعة 1300
سبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتخطيها المليون ريال (فيديو)
سبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتخطيها المليون ريال (فيديو)
منذ ساعة 12725
ترحيل 7 سوريين من تركيا بسبب "الموز"
ترحيل 7 سوريين من تركيا بسبب "الموز"
منذ ساعة 359
قانوني : في هذه الحالة قد يحق للزوجة طلب الخلع وليس الفسخ (فيديو)
قانوني : في هذه الحالة قد يحق للزوجة طلب الخلع وليس الفسخ (فيديو)
منذ ساعة 1663
إحباط محاولة إنقلاب على "ماكرون" في فرنسا
إحباط محاولة إنقلاب على "ماكرون" في فرنسا
منذ ساعة 1586
التريث في إزالة العقار لمن لديه طلب لدى منصة إحكام
التريث في إزالة العقار لمن لديه طلب لدى منصة إحكام
منذ ساعة 2137