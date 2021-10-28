سبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتخطيها المليون ريال (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
أرجع مطورون عقاريون سبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى تطبيق كود البناء، وارتفاع أسعار مواد البناء والاستيراد، ونقص العمالة بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي تسبب في وصول سعر الوحدة السكنية إلى أكثر من مليون ريال.
وقال نايف العطوي، مطور ومستثمر عقاري، إن تطبيق كود البناء أدي إلى ارتفاع سعر الوحدة السكنية بنسبة 6%، فضلا عن نقص العمالة بعد جائحة كورونا.
من جهته، أكد محمد بطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، عدم صحة ما يتردد من شح المعروض من المنتجات السكنية، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع في مدينة الرياض توفر وحدات سكنية بأسعار ومساحات مناسبة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "العربية"
من جهته، نفى سعد الشعيل، أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، صحة ما يشاع عن أن تطبيق الكود هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المملكة.
وأكد أن تطبيق الكود سيضيف قيمة مضافة إلى العقارات والمباني لأنه يستهدف إطالة عمرها الافتراضي لها، فضلا عن ترشيد استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة.