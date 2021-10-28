نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتخطيها المليون ريال (فيديو)

منذ 15 ساعة
15951
1
سبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتخطيها المليون ريال (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
أرجع مطورون عقاريون سبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى تطبيق كود البناء، وارتفاع أسعار مواد البناء والاستيراد، ونقص العمالة بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي تسبب في وصول سعر الوحدة السكنية إلى أكثر من مليون ريال.

وقال نايف العطوي، مطور ومستثمر عقاري، إن تطبيق كود البناء أدي إلى ارتفاع سعر الوحدة السكنية بنسبة 6%، فضلا عن نقص العمالة بعد جائحة كورونا.

من جهته، أكد محمد بطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، عدم صحة ما يتردد من شح المعروض من المنتجات السكنية، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع في مدينة الرياض توفر وحدات سكنية بأسعار ومساحات مناسبة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "العربية"

من جهته، نفى سعد الشعيل، أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، صحة ما يشاع عن أن تطبيق الكود هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المملكة.

وأكد أن تطبيق الكود سيضيف قيمة مضافة إلى العقارات والمباني لأنه يستهدف إطالة عمرها الافتراضي لها، فضلا عن ترشيد استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة.

الرياض
العقارات
الطاقة
مباني
وحدات سكنية
قيمة المضافة

التعليقات

باحث
باحث عدد التعليقات : 185
منذ 57 دقيقة
تبرير غير مقبول لأن تطبيق الكود بدأ منذو فترة قريبة والمعروض الآن اكثرة قبل تطبيقه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اوافق الأخ الفاضل غيووووور في تعليقه 100 % ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمها برحمته إن كانت مسلمه .. آمين ..
زعيم اااسيا
ابو وليد ارحم المساكين تراهم سهل ينضحك عليهم لاتذكرهم بالبليهي ماتعافوا من صفعة حجفلي جاءهم البليهي واغرس علم الانتصار حدهم تغريدات يهاجمون البليهي وجاءهم...
ابو محمد 😎 ✍️
تتحملها الجامعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تتحملها الجامعه ..

أخر الأخبار

شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف شاغرة
شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 10 دقائق 1273
عجوز بريطانية تثير الجدل مجددًا بتفاصيل زواجها من شاب مصري
عجوز بريطانية تثير الجدل مجددًا بتفاصيل زواجها من شاب مصري
منذ 15 دقيقة 416
لجنة "أوبك+" تثبت تقديراتها لنمو الطلب على النفط للعام المقبل
لجنة "أوبك+" تثبت تقديراتها لنمو الطلب على النفط للعام المقبل
منذ 20 دقيقة 1323
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
منذ 25 دقيقة 1396
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
منذ 30 دقيقة 1410
مقتل سيدة أمام أطفالها السبعة على يد زوجها
مقتل سيدة أمام أطفالها السبعة على يد زوجها
منذ 40 دقيقة 572
إحباط 3 محاولات لتهريب 961 ألف حبة كبتاجون من منفذ الخفجي
إحباط 3 محاولات لتهريب 961 ألف حبة كبتاجون من منفذ الخفجي
منذ 48 دقيقة 1348
بسمة وهبة تتعرض لوعكة صحية على الهواء
بسمة وهبة تتعرض لوعكة صحية على الهواء
منذ 54 دقيقة 500
مواطن يقضي 25 عاماً في جمع القطع التراثية
مواطن يقضي 25 عاماً في جمع القطع التراثية
منذ ساعة 1401
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
منذ ساعة 1426