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الهريفي: لو اسمي زعيط لكنت أحسن محلل وعطوني المناصب

منذ ساعتين
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الهريفي: لو اسمي زعيط لكنت أحسن محلل وعطوني المناصب

خــاص (صدى):
أكد لاعب نادي النصر السابق "فهد الهريفي" أنه لا يسعى كما يدعي البعض عنه بأنه يسعى وراء المناصب.

وقال "الهريفي":" أقسم بالله ودي أمشي في الشارع ما أحد يسلم عليا ولا يعرفني، وش هستفيد لما حد يسلم عليا أو يتصور معي، وأجد واحد يقول راحت الشهرة عليك هذا تجريم، أو يتشفى فيا وهذا تجريم ، أو يقول أني ابغى منصب وهذا تجريم".

وأكد أنه لا لم يفكر في كل هذا، لافتا إلى أنه لا يعطي حلول، وأنه لو كان اسمه "زعيط" لأصبح أحسن محلل في المملكة، وقاموا بتعينه في المناصب لكن مشكلته هو أن اسمه "فهد الهريفي".

 

نادي النصر
النصر
فهد الهريفي
المملكة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10154
منذ ساعة
لسانك حصانك آن صنته صانك *٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ والزعاطه مو اسم بل هي فعل **!!
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2838
منذ 28 دقيقة
طيب غير أسمك زعيط بن معيط علشان تمشي امورك

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **
ع. س. ع
طيب غير أسمك زعيط بن معيط علشان تمشي امورك
ابو محمد 😎 ✍️
سواق ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..
المهم
أول نقول الشرع الآن نقول القانون

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