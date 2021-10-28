نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مراهق يتفق مع الشيطان على قتل النساء

منذ ساعة
443
1
مراهق يتفق مع الشيطان على قتل النساء

لندن (صدى):
أقدم مراهق بريطاني على قتل امرأتين في حديقة بلندن حيث زعم أنه أبرم اتفاقًا مع قوى شيطانية من أجل قتل النساء كل 6 أشهر مقابل الفوز في الـ "يانصيب".

وبدأت القصة بهجوم وحشي قام به "المراهق" على المرأتين في حديقة ريفية بلندن وذلك ليفي بعهده الذي وقعه مع "الشيطان" وفقًا لقوله.

وأفاد "المراهق" أنه وقع الاتفاق مع الشيطان بدمه ووعده بتقدم 6 ضحايا له على الأقل كل 6 أشهر ليقدم بعد ذلك على قتل الفتانين أثناء احتفالهما بالحديقة.

وألقت الجهات الأمنية القبض على "المراهق" وهو يعيش مع والدته ووجدوا أنه قد أصيب في يده أثناء ارتكابه الجريمة وهو ما منعه من ارتكاب المزيد من جرائم القتل.

بريطانيا
اتفاق
جرائم قتل
قتل النساء
القوة الشيطانية

التعليقات

htofeeg@yahoo.com
htofeeg@yahoo.com عدد التعليقات : 137234
منذ ساعة
إرهابيون مجرمون لا شك مجرمون ..

.. عليهم من الله مايستحقون ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوهياف
مثلي محتاج
رااايق
بصراحه هذا هو الكلام ** حلوو عنا ونحل عنكم ** وبيعوا التفاح على الروافض المجوس **!!
د محمد ماجد بخش
زليط وزليطة
د محمد ماجد بخش
مكرونة مكرونة مكرونة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا بد وانها مريضه ..

أخر الأخبار

قانوني : في هذه الحالة قد يحق للزوجة طلب الخلع وليس الفسخ (فيديو)
قانوني : في هذه الحالة قد يحق للزوجة طلب الخلع وليس الفسخ (فيديو)
منذ دقيقة 1029
إحباط محاولة إنقلاب على "ماكرون" في فرنسا
إحباط محاولة إنقلاب على "ماكرون" في فرنسا
منذ 4 دقائق 1084
التريث في إزالة العقار لمن لديه طلب لدى منصة إحكام
التريث في إزالة العقار لمن لديه طلب لدى منصة إحكام
منذ 7 دقائق 1130
بالصور .. إنقاذ رجل انجرفت مركبته في مجرى السيل بوادي العقيق
بالصور .. إنقاذ رجل انجرفت مركبته في مجرى السيل بوادي العقيق
منذ 19 دقيقة 1204
طبرجل وتضامن رفحاء يحصدان الفوز في أولى منافسات دوري الجوف والشمالية
طبرجل وتضامن رفحاء يحصدان الفوز في أولى منافسات دوري الجوف والشمالية
منذ 28 دقيقة 1128
رونالدو وجورجينا يكشفان عن مفاجأة مرتقبة لهما
رونالدو وجورجينا يكشفان عن مفاجأة مرتقبة لهما
منذ 44 دقيقة 345
الهريفي: لو اسمي زعيط لكنت أحسن محلل وعطوني المناصب
الهريفي: لو اسمي زعيط لكنت أحسن محلل وعطوني المناصب
منذ 47 دقيقة 1484
ضبط مخالفاً لنظام أمن الحدود ومقيماً لقطعهما الأشجار بجدة
ضبط مخالفاً لنظام أمن الحدود ومقيماً لقطعهما الأشجار بجدة
منذ 48 دقيقة 1159
"البلدية والإسكان" تعلن البدء بترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي
"البلدية والإسكان" تعلن البدء بترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي
منذ 49 دقيقة 1117
سيدة تُدمن أكل الطباشير وجدران المنازل
سيدة تُدمن أكل الطباشير وجدران المنازل
منذ ساعة 179