مراهق يتفق مع الشيطان على قتل النساء

لندن (صدى):
أقدم مراهق بريطاني على قتل امرأتين في حديقة بلندن حيث زعم أنه أبرم اتفاقًا مع قوى شيطانية من أجل قتل النساء كل 6 أشهر مقابل الفوز في الـ "يانصيب".
وبدأت القصة بهجوم وحشي قام به "المراهق" على المرأتين في حديقة ريفية بلندن وذلك ليفي بعهده الذي وقعه مع "الشيطان" وفقًا لقوله.
وأفاد "المراهق" أنه وقع الاتفاق مع الشيطان بدمه ووعده بتقدم 6 ضحايا له على الأقل كل 6 أشهر ليقدم بعد ذلك على قتل الفتانين أثناء احتفالهما بالحديقة.
وألقت الجهات الأمنية القبض على "المراهق" وهو يعيش مع والدته ووجدوا أنه قد أصيب في يده أثناء ارتكابه الجريمة وهو ما منعه من ارتكاب المزيد من جرائم القتل.