نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"السيسي" يوجه رسالة لـ مبروك عطية بعد تصريحاته عن العنف الأسري

منذ ساعتين
2437
1
"السيسي" يوجه رسالة لـ مبروك عطية بعد تصريحاته عن العنف الأسري

القاهرة (صدى):
وجه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رسالة للدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وذلك بعد تصريحات الأخير المثيرة للجدل عن العنف الأسري.

وقال "السيسي" متحدثًا عن "عطية": "أنا مش هقول ملحوظة ولا حاجة لأن العلماء الأجلاء ميتقالهومش ملاحيظ، ولكن أتصور أن كل اللى بيسمعنا بتبقي ثقافات وأفكار مختلفة يمكن تكون متنوعة كتير فمش كل الناس هتستقبل كل الكلام بنفس الفهم اللى بيبقي مقصود عند طرحه".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر: "مش عارف أنا قادر أوصلك النقطة ده يا دكتور؟ .. يعني مش كل اللى أنا عايز أقوله حتى لو كان له أسانيده وطبيعته العلمية والفكرية مش كلنا هنستقبل بشكل متساو يعني".

وتابع: "المهم يمكن تكون ده مش مشكلة.. تكون عايزة المتحدث يراعي أن كل اللي بيسمعه مش زي بعضهم، أفكار مختلفة".

وجاء ذلك إثر هجوم واسع طال "عطية" بسبب تصريحاته في حلقة سابقة عن امرأة تعرضت للعنف من زوجها وطالب المتابعون بوقف مبروك عطية.

 

 

عبدالفتاح السيسي
مبروك عطية
العنف الأسري
تصريحات مبروك عطية
وقف مبروك عطية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18539
منذ 42 دقيقة
مكرونة مكرونة مكرونة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوهياف
مثلي محتاج
رااايق
بصراحه هذا هو الكلام ** حلوو عنا ونحل عنكم ** وبيعوا التفاح على الروافض المجوس **!!
د محمد ماجد بخش
زليط وزليطة
د محمد ماجد بخش
مكرونة مكرونة مكرونة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا بد وانها مريضه ..

أخر الأخبار

قانوني : في هذه الحالة قد يحق للزوجة طلب الخلع وليس الفسخ (فيديو)
قانوني : في هذه الحالة قد يحق للزوجة طلب الخلع وليس الفسخ (فيديو)
منذ دقيقة 1016
إحباط محاولة إنقلاب على "ماكرون" في فرنسا
إحباط محاولة إنقلاب على "ماكرون" في فرنسا
منذ 4 دقائق 1084
التريث في إزالة العقار لمن لديه طلب لدى منصة إحكام
التريث في إزالة العقار لمن لديه طلب لدى منصة إحكام
منذ 7 دقائق 1126
بالصور .. إنقاذ رجل انجرفت مركبته في مجرى السيل بوادي العقيق
بالصور .. إنقاذ رجل انجرفت مركبته في مجرى السيل بوادي العقيق
منذ 19 دقيقة 1204
طبرجل وتضامن رفحاء يحصدان الفوز في أولى منافسات دوري الجوف والشمالية
طبرجل وتضامن رفحاء يحصدان الفوز في أولى منافسات دوري الجوف والشمالية
منذ 28 دقيقة 1128
رونالدو وجورجينا يكشفان عن مفاجأة مرتقبة لهما
رونالدو وجورجينا يكشفان عن مفاجأة مرتقبة لهما
منذ 44 دقيقة 345
الهريفي: لو اسمي زعيط لكنت أحسن محلل وعطوني المناصب
الهريفي: لو اسمي زعيط لكنت أحسن محلل وعطوني المناصب
منذ 47 دقيقة 1484
ضبط مخالفاً لنظام أمن الحدود ومقيماً لقطعهما الأشجار بجدة
ضبط مخالفاً لنظام أمن الحدود ومقيماً لقطعهما الأشجار بجدة
منذ 48 دقيقة 1159
"البلدية والإسكان" تعلن البدء بترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي
"البلدية والإسكان" تعلن البدء بترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي
منذ 49 دقيقة 1117
سيدة تُدمن أكل الطباشير وجدران المنازل
سيدة تُدمن أكل الطباشير وجدران المنازل
منذ ساعة 179