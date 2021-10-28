"السيسي" يوجه رسالة لـ مبروك عطية بعد تصريحاته عن العنف الأسري

القاهرة (صدى):
وجه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رسالة للدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وذلك بعد تصريحات الأخير المثيرة للجدل عن العنف الأسري.
وقال "السيسي" متحدثًا عن "عطية": "أنا مش هقول ملحوظة ولا حاجة لأن العلماء الأجلاء ميتقالهومش ملاحيظ، ولكن أتصور أن كل اللى بيسمعنا بتبقي ثقافات وأفكار مختلفة يمكن تكون متنوعة كتير فمش كل الناس هتستقبل كل الكلام بنفس الفهم اللى بيبقي مقصود عند طرحه".
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر: "مش عارف أنا قادر أوصلك النقطة ده يا دكتور؟ .. يعني مش كل اللى أنا عايز أقوله حتى لو كان له أسانيده وطبيعته العلمية والفكرية مش كلنا هنستقبل بشكل متساو يعني".
وتابع: "المهم يمكن تكون ده مش مشكلة.. تكون عايزة المتحدث يراعي أن كل اللي بيسمعه مش زي بعضهم، أفكار مختلفة".
وجاء ذلك إثر هجوم واسع طال "عطية" بسبب تصريحاته في حلقة سابقة عن امرأة تعرضت للعنف من زوجها وطالب المتابعون بوقف مبروك عطية.