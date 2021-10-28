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سيدة تُدمن أكل الطباشير وجدران المنازل

منذ ساعة
179
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سيدة تُدمن أكل الطباشير وجدران المنازل

واشنطن (صدى):
سجلت مدينة ديترويت بولاية ميتشجان الأمريكية حالة غريبة لسيدة أدمنت منذ صغرها أكل الطباشير وتتطور الأمر معها إلى وصل إلى جدران منازلها.

وذكرت السيدة"نيكول " أن الأدمان بدأ منذ صغرها عندما كانت تأكل الطباشير الذي استخدمه المعلنون في فصلها بالمدرسة، وبعدها أحبت رائحة الجدران وكل ما يتعلق بها.

وأشارت إلى أنها تناولت نحو 6 أمتار من جدران المنزل يوميًّا، وأشارت إلى أن إجمالي ما تناولته من الجدران خطلال السنوات الـ 7الماضية يصل إلى ألف قدم مربع.

ونوهت بأن الطبيب حذرها من مخاطر تناول الجدران، والتي تصل إلى حد الإصابة بالتسمم والحساسية والسرطان والانسداد المعوي.

السرطان
التسمم
الانسداد المعوي
ولاية ميتشجان الأمريكية
ولاية ميتشجان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137234
منذ 44 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. لا بد وانها مريضه ..

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أحدث التعليقات

ابوهياف
مثلي محتاج
رااايق
بصراحه هذا هو الكلام ** حلوو عنا ونحل عنكم ** وبيعوا التفاح على الروافض المجوس **!!
د محمد ماجد بخش
زليط وزليطة
د محمد ماجد بخش
مكرونة مكرونة مكرونة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا بد وانها مريضه ..

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