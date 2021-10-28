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لا تتعبين زوجك معك
منذ ساعتين
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137225
منذ 42 دقيقة
كلامك صح كيه باالميه .. صح لسانك ..
.. حتى معانا هنا وممن يدعون انهم رجال ، متعبين انفسهم وشايفين حالهم ، فقط هم وغيرهم لا احد .. وهم ارذل الخلق وهو واضح جلي في تعليقاتهم مرض قلوبهم ..
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لا يهمونك انا مجنونك
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