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بالفيديو.. تعرف على مسيرة المهندس علي النعيمي وزير البترول السابق

منذ 5 ساعات
1999
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بالفيديو.. تعرف على مسيرة المهندس علي النعيمي وزير البترول السابق

الرياض (صدى):
روى بدر البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الخيرية، مسيرة المهندس علي النعيمي وزير البترول السابق.

وقال "البدر" خلال جلسة نقاش حول الاستثمار في الشباب: "كان هناك ولد صغير في عمر الرابعة بدأ يساعد في تقديم المعونة والغذاء لأسرته وبينما كان يترعرعر ويكبر هذه البلدة الصغيرة حدث لها إرباك من خلال وجود آليات كبيرة ومصانع جاء بها أناس أجنبيون".

وأضاف: "كان هؤلاء الناس يقومون بالحفر وعمل ضوضاء كبير وبدأت توظيف ناس من أهل قريته وتوظيف الأطفال كذلك وانضم إلى هذه الشركة كعامل مكتب ووجدة فرصة للتعلم هناك وذهب إلى المدرسة وأبدى ذكائه وابداعه وقدمت له الشركة منحت إلى لبنان ثم الولايات المتحدة".

وتابع: "عاد بدرجة جامعية في الهندسة وعمل في الشركة واستفاد من كل الفرص حتى وصل إلى القمة وأصبح أول رئيس تنفيذي وطني في هذه الشركة ورقي بعد ذلك ليصبح وزيرًا مسؤولاً عن القطاع بالكامل وهو وزير البترول السابق علي النعيمي"

الاستثمار
الولايات المتحدة
مؤسسة مسك الخيرية
وزير البترول السابق
المهندس علي النعيمي
جلسة نقاش

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 438
منذ ساعة
ما ذكره الكاتب عن المهندس الاستاذ علي النعيمي
لا يقدر بقطرة في بحر عن انجازات هذا الشخص المحب والمخلص لوطنه
اسأل الله ان يمتعه بالصحة والعافية
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 438
منذ ساعة
ما ذكره الكاتب عن المهندس الاستاذ علي النعيمي
لا يقدر بقطرة في بحر عن انجازات هذا الشخص المحب والمخلص لوطنه
اسأل الله ان يمتعه بالصحة والعافية

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أحدث التعليقات

ابوهياف
مثلي محتاج
رااايق
بصراحه هذا هو الكلام ** حلوو عنا ونحل عنكم ** وبيعوا التفاح على الروافض المجوس **!!
د محمد ماجد بخش
زليط وزليطة
د محمد ماجد بخش
مكرونة مكرونة مكرونة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا بد وانها مريضه ..

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