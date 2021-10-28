بالفيديو.. تعرف على مسيرة المهندس علي النعيمي وزير البترول السابق

الرياض (صدى):
روى بدر البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الخيرية، مسيرة المهندس علي النعيمي وزير البترول السابق.
وقال "البدر" خلال جلسة نقاش حول الاستثمار في الشباب: "كان هناك ولد صغير في عمر الرابعة بدأ يساعد في تقديم المعونة والغذاء لأسرته وبينما كان يترعرعر ويكبر هذه البلدة الصغيرة حدث لها إرباك من خلال وجود آليات كبيرة ومصانع جاء بها أناس أجنبيون".
وأضاف: "كان هؤلاء الناس يقومون بالحفر وعمل ضوضاء كبير وبدأت توظيف ناس من أهل قريته وتوظيف الأطفال كذلك وانضم إلى هذه الشركة كعامل مكتب ووجدة فرصة للتعلم هناك وذهب إلى المدرسة وأبدى ذكائه وابداعه وقدمت له الشركة منحت إلى لبنان ثم الولايات المتحدة".
وتابع: "عاد بدرجة جامعية في الهندسة وعمل في الشركة واستفاد من كل الفرص حتى وصل إلى القمة وأصبح أول رئيس تنفيذي وطني في هذه الشركة ورقي بعد ذلك ليصبح وزيرًا مسؤولاً عن القطاع بالكامل وهو وزير البترول السابق علي النعيمي"