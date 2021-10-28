والد الشهيد "العصيمي" يروي ردة فعله عقب تلقيه نبأ استشهاد نجله جراء حريق

جدة (صدى):
كشف والد الجندي أول محمد صالح العصيمي كيف تلقى نبا استشهاد نجله أثناء مباشرة عمله ومحاولته إخماد حريق اندلع في إحدى المنازل.
وقال "صالح" أنه تلقى خبر وفاة نجله بقلب مؤمن وبفخر ، لافتا إلى أن نجله استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف، سائلاً الله أن يتقبله، وذلك وفقا لـ"عكاظ".
وأضاف أن نجله كان مجتهد في عمله، ويقطن الطائف، ويعمل في جدة منذ 5 أعوام ، كما كان محبوبًا لدى زملائه.
وأشار إلى أنه علم بوفاة نجله من ابن اخته الذي يعمل في شرطة جدة ، مقدما شكره إلى القيادة ووزارة الداخلية على ما يقدموه لخدمة الوطن.
الجدير بالذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني، أعلنت اليوم، استشهد الجندي أول محمد صالح العصيمي أثناء مكافحة حريق في منزل بمحافظة جدة.
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