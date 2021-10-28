نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أول حكمة مصرية تظهر في دوري كرة القدم

منذ 56 دقيقة
1289
1
أول حكمة مصرية تظهر في دوري كرة القدم

القاهرة (صدى):
تشهد مباراة في الدوري المصري، تواجد العنصر النسائي في أطقم التحكيم للمرة الأولى في عهد الاحتراف، بعدما أدارت شاهندة المغربي مباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان.

وقررت لجنة الحكام تغيين الحكمة شاهندة المغربي كحكم رابع، ضمن الطاقم المكلف بإدارة المباراة التي انتهت بفوز المقاولون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان.

يجدر الإشارة إلى أن شاهندة المغربي مارست كرة القدم لفترة طويلة كلاعبة وانتقلت إلى مجال التحكيم في بداية موسم 2014 -2015 وتم الاعتراف بها رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم في موسم 2016- 2017.

وسبق لشاهندا أن تواجدت في الدوري الممتاز قبل موسمين، عندما كانت حكما رابعا في مباراة بيراميدز وإف سى مصر، لكن لم يتم إلقاء الضوء عليها حينها.

دوري كرة القدم
حكمة مصرية
شاهندة المغربي

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 41
منذ 20 دقيقة
من مهرجان الجونة
للاسف الحشمة صارت في ذوبان

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وطابت والا انصابت ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
انهما مقروداان ..
الملل
من مهرجان الجونة للاسف الحشمة صارت في ذوبان
المللل
وتجين عندي تسوي لي شاهي
الملل
دكتور في الزباله وعدم الرجولة والغيرة كانوا يقولون زمان العفن الفني كل من فيها زباله

أخر الأخبار

شاب يقتل صديقته بطريقة مروعة لسبب غريب
شاب يقتل صديقته بطريقة مروعة لسبب غريب
منذ 22 دقيقة 180
بالفيديو.. تعرف على مسيرة المهندس علي النعيمي وزير البترول السابق
بالفيديو.. تعرف على مسيرة المهندس علي النعيمي وزير البترول السابق
منذ 37 دقيقة 1249
التحالف العربي ينفذ ضربات جديدة ضد آليات وعناصر حوثية
التحالف العربي ينفذ ضربات جديدة ضد آليات وعناصر حوثية
منذ 41 دقيقة 1133
إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في مقاطعة صينية
إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في مقاطعة صينية
منذ 49 دقيقة 1112
بالفيديو.. إحالة مدير عام الموانئ بالكويت لتعديه على حارس أمن
بالفيديو.. إحالة مدير عام الموانئ بالكويت لتعديه على حارس أمن
منذ 52 دقيقة 334
القبض على رجل حاول بيع طفلته فور ولادتها
القبض على رجل حاول بيع طفلته فور ولادتها
منذ 55 دقيقة 291
أول حكمة مصرية تظهر في دوري كرة القدم
أول حكمة مصرية تظهر في دوري كرة القدم
منذ 56 دقيقة 1289
برشلونة يكشف رسميًا عن مدربه الجديد
برشلونة يكشف رسميًا عن مدربه الجديد
منذ ساعة 1320
إغلاق مؤقت لطريق الهدا من الاتجاهين
إغلاق مؤقت لطريق الهدا من الاتجاهين
منذ ساعة 1244
هل سيصبح محمد صلاح أعلى راتب في ليفربول ؟
هل سيصبح محمد صلاح أعلى راتب في ليفربول ؟
منذ ساعة 1270