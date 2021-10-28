أول حكمة مصرية تظهر في دوري كرة القدم

القاهرة (صدى):
تشهد مباراة في الدوري المصري، تواجد العنصر النسائي في أطقم التحكيم للمرة الأولى في عهد الاحتراف، بعدما أدارت شاهندة المغربي مباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان.
وقررت لجنة الحكام تغيين الحكمة شاهندة المغربي كحكم رابع، ضمن الطاقم المكلف بإدارة المباراة التي انتهت بفوز المقاولون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان.
يجدر الإشارة إلى أن شاهندة المغربي مارست كرة القدم لفترة طويلة كلاعبة وانتقلت إلى مجال التحكيم في بداية موسم 2014 -2015 وتم الاعتراف بها رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم في موسم 2016- 2017.
وسبق لشاهندا أن تواجدت في الدوري الممتاز قبل موسمين، عندما كانت حكما رابعا في مباراة بيراميدز وإف سى مصر، لكن لم يتم إلقاء الضوء عليها حينها.