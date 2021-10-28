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تعرف على أسعار سيارة تويوتا GR86 2022

منذ 15 ساعة
1586
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تعرف على أسعار سيارة تويوتا GR86 2022

طوكيو (صدى):
كشفت شركة السيارات اليابانية عن تفاصيل سعر تويوتا GR86 2022 عن تفاصيل سعر السيارة حيث سيبدأ سعرها عالميًا بدءً من 27.700 دولار أمريكي وهو ما يعادل 103.875 ريال سعودي.

أما عن سعر السيارة في السوق العالمي مع احتساب رسوم الشحن فتاتي كالتالي:

- سيارة GR86 ستاندر مع قير عادي من 6 غيارات يبلغ سعرها 107.718 ريال سعودي.

- سعر تويوتا 86 جديدة مع قير اوتوماتيك من 6 غيارات وسعرها 113.343 ريال سعودي.

- سعر تويوتا 86 بريميوم مع قير عادي 6 غيارات وسعرها 117.468 ريال سعودي.

- سيارة تويوتا GR86 2022 بريميوم مع قير اوتوماتيك ويبلغ سعرها 123.09 ريال سعودي.

سيارات
شركة "تويوتا
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سعر سيارة تويوتا GR86 2022

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54641
منذ 24 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله انها إشاعة و ربنا يديك الصحة و العافية و يحفظك
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هذا يشبه واحد ناشر مقطع وهو يبوس في وحده معه وتمت الفبض عليه في الامارات
ابو عمار
حلم الضبعه
ابو عمار
طيب حلم الضبعه

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