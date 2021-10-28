نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد .. أول هاتف سعودي مخصص لهواة الألعاب الإلكترونية في موسم الرياض

منذ 39 دقيقة
1152
1
شاهد .. أول هاتف سعودي مخصص لهواة الألعاب الإلكترونية في موسم الرياض

الرياض (صدى):
احتضن موسم الرياض جناح خاص لتمكين زواره من الإطلاع على النسخة المطورة من الهاتف "Telo Games" ، وهو الهاتف المخصص لهواة الألعاب الإلكترونية، ومن المقرر أن يتم طرحه في الأسواق في 19 نوفمبر المقبل.

وذكر محمد العويني، مؤسسة شركة، أن الشركة طورت وأنتجت هذا الهاتف بشكل محلي، مضيفا أنهم يطمحون أن يتوسعون في الأسواق بشكل أفضل بحلول عام 2023، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "صباح العربية" المذا على قناة "العربية".

وأضاف أنهم قاموا بتطوير نسخة جديدة من الهاتف، لافتا إلى أنهم حرصوا على أن يوفروا هاتف بحيث يكون في نفس الوقت وسيلة لممارسة الألعاب الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن الهاتف يحتوي على الكثير من الإلعاب الإلكترونية، فضلا عن تمتعه بذاكرة تخزين كبيرة، ومميزات أخرى لعشاق الألعاب الإلكترونية.

الرياض
هاتف
موسم الرياض
ألعاب إلكترونية
Telo Games

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137197
منذ 13 دقيقة
مااااشي ماااشي ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خخخ
َتزعلون لقلنا جمور الهلال بزران وعقولهم على قدهم
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت أسأل الله ان يعجل بزوالك
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت اساس يعجل بزوالك
ابو محمد 😎 ✍️
مااااشي ماااشي ..
عبدالله
الحمد لله اني كلما احدث القنوات اخذف كل قنوات mbc من الريسفر

أخر الأخبار

تطورات قد تدفع الهلال لخطف "حجازي" من الاتحاد
تطورات قد تدفع الهلال لخطف "حجازي" من الاتحاد
منذ 8 دقائق 1131
البيئة: 50 ألف ريال غرامات مالية على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان
البيئة: 50 ألف ريال غرامات مالية على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان
منذ 16 دقيقة 1127
ضبط شخص بأحد المستوصفات وهو في حالة غير طبيعية
ضبط شخص بأحد المستوصفات وهو في حالة غير طبيعية
منذ 18 دقيقة 104
بالأسماء.. تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في مدارس الرياض
بالأسماء.. تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في مدارس الرياض
منذ 19 دقيقة 1067
تطورات واقعة دهس "الطبيب" بطريقة مروعة بالكويت
تطورات واقعة دهس "الطبيب" بطريقة مروعة بالكويت
منذ 21 دقيقة 207
الموت يُغيب الفنان الأردني "جميل عواد"
الموت يُغيب الفنان الأردني "جميل عواد"
منذ 21 دقيقة 199
شاهد .. أول هاتف سعودي مخصص لهواة الألعاب الإلكترونية في موسم الرياض
شاهد .. أول هاتف سعودي مخصص لهواة الألعاب الإلكترونية في موسم الرياض
منذ 39 دقيقة 1152
"مانفريدي" يكشف عن شغفه بثقافة المملكة من صغره
"مانفريدي" يكشف عن شغفه بثقافة المملكة من صغره
منذ 41 دقيقة 1161
بالفيديو.. شركة وادي الدمام ووزارة الاستثمار تطوران لقاحًا لكورونا
بالفيديو.. شركة وادي الدمام ووزارة الاستثمار تطوران لقاحًا لكورونا
منذ 47 دقيقة 1116
شاهد.. سيدة تفقد سيطرتها على السيارة وتقتحم سوق تجاري
شاهد.. سيدة تفقد سيطرتها على السيارة وتقتحم سوق تجاري
منذ 52 دقيقة 333