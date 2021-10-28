شاهد .. أول هاتف سعودي مخصص لهواة الألعاب الإلكترونية في موسم الرياض

الرياض (صدى):
احتضن موسم الرياض جناح خاص لتمكين زواره من الإطلاع على النسخة المطورة من الهاتف "Telo Games" ، وهو الهاتف المخصص لهواة الألعاب الإلكترونية، ومن المقرر أن يتم طرحه في الأسواق في 19 نوفمبر المقبل.
وذكر محمد العويني، مؤسسة شركة، أن الشركة طورت وأنتجت هذا الهاتف بشكل محلي، مضيفا أنهم يطمحون أن يتوسعون في الأسواق بشكل أفضل بحلول عام 2023، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "صباح العربية" المذا على قناة "العربية".
وأضاف أنهم قاموا بتطوير نسخة جديدة من الهاتف، لافتا إلى أنهم حرصوا على أن يوفروا هاتف بحيث يكون في نفس الوقت وسيلة لممارسة الألعاب الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن الهاتف يحتوي على الكثير من الإلعاب الإلكترونية، فضلا عن تمتعه بذاكرة تخزين كبيرة، ومميزات أخرى لعشاق الألعاب الإلكترونية.