نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

التعليم تعلن عن بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض في إيرلندا

منذ 7 ساعات
1502
1
التعليم تعلن عن بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض في إيرلندا

الرياض (صدى):
بدأت وزارة التعليم ع التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض ضمن مسار الاتفاقيات الصحية في إيرلندا، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر 2021.

وقالت الوزارة إن الدرجة العلمية المتاحة هي البكالوريوس، والدولة هي إيرلندا، مضيفة الشروط العامة للابتعاث تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لائقًا طبيًا وحاصلاً على الشهادات المطلوبة في المرحلة الدراسية المتقدم عليها، لديه الوثيقة والسجل الأكاديمي المعتمدين من الجهة المصدرة لهما، أن تتم معادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

وأكدت الوزارة أن تكون وثائق المتقدم مكتملة أثناء التسجيل، أن يكون التقدير في الوثيقة والاختبارات الأخرى وفق المحدد في الشروط الخاصة بالمرحلة، أن يكون لدى المتقدم المؤهل السابق المطلوب للتخصص الذي سيبتعث لدراسته، وأن ترفع جميع الوثائق المطلوبة عند التسجيل بصيغة "PDF"، وتكون الصور مطابقة لأصولها.

وأضافت: الشروط الخاصة تتضمن ألا يكون المتقدم شاغلاً وظيفة في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وألا يزيد العمر عن 25 سنة، وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة "قسم العلوم الطبيعية"، وألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 90% أو ما يعادلها، ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70% أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة، أن يكون المتقدم قد اجتاز أداء اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي لاستخدام درجتيهما مع المعدل التراكمي للثانوية العامة ودرجة اختيار IELTS في المفاضلة الأكاديمية، مع النسب السكانية، والحصول على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار IELTS ولا تقل عن 5 في كل قسم أو ما يعادلها للمتقدمين على مقاعد بكالوريوس التمريض في إيرلندا، والانتظام الكلي والتفرغ للدراسة والإقامة في بلد الابتعاث، وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة خمسة أعوام مع اجتياز المقابلة الشخصية الخاصة بالجامعة.

الابتعاث
التعليم
إيرلندا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18539
منذ 48 دقيقة
ياعينيعليكن

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوهياف
مثلي محتاج
رااايق
بصراحه هذا هو الكلام ** حلوو عنا ونحل عنكم ** وبيعوا التفاح على الروافض المجوس **!!
د محمد ماجد بخش
زليط وزليطة
د محمد ماجد بخش
مكرونة مكرونة مكرونة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا بد وانها مريضه ..

أخر الأخبار

قانوني : في هذه الحالة قد يحق للزوجة طلب الخلع وليس الفسخ (فيديو)
قانوني : في هذه الحالة قد يحق للزوجة طلب الخلع وليس الفسخ (فيديو)
منذ 41 ثانية 1010
إحباط محاولة إنقلاب على "ماكرون" في فرنسا
إحباط محاولة إنقلاب على "ماكرون" في فرنسا
منذ 4 دقائق 1072
التريث في إزالة العقار لمن لديه طلب لدى منصة إحكام
التريث في إزالة العقار لمن لديه طلب لدى منصة إحكام
منذ 6 دقائق 1122
بالصور .. إنقاذ رجل انجرفت مركبته في مجرى السيل بوادي العقيق
بالصور .. إنقاذ رجل انجرفت مركبته في مجرى السيل بوادي العقيق
منذ 18 دقيقة 1202
طبرجل وتضامن رفحاء يحصدان الفوز في أولى منافسات دوري الجوف والشمالية
طبرجل وتضامن رفحاء يحصدان الفوز في أولى منافسات دوري الجوف والشمالية
منذ 27 دقيقة 1128
رونالدو وجورجينا يكشفان عن مفاجأة مرتقبة لهما
رونالدو وجورجينا يكشفان عن مفاجأة مرتقبة لهما
منذ 43 دقيقة 345
الهريفي: لو اسمي زعيط لكنت أحسن محلل وعطوني المناصب
الهريفي: لو اسمي زعيط لكنت أحسن محلل وعطوني المناصب
منذ 46 دقيقة 1478
ضبط مخالفاً لنظام أمن الحدود ومقيماً لقطعهما الأشجار بجدة
ضبط مخالفاً لنظام أمن الحدود ومقيماً لقطعهما الأشجار بجدة
منذ 47 دقيقة 1158
"البلدية والإسكان" تعلن البدء بترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي
"البلدية والإسكان" تعلن البدء بترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي
منذ 48 دقيقة 1116
سيدة تُدمن أكل الطباشير وجدران المنازل
سيدة تُدمن أكل الطباشير وجدران المنازل
منذ ساعة 178