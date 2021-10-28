بالفيديو.. حقيقة وجود زواج للمثليين في كربلاء العراقية

بغداد (صدى):
أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، الخميس، عدم حدوث زواج لمثليين في محافظة كربلاء، وذلك بعد تداول مقطع مرئي أثار ضجة واسعة.
وأظهر مقطع فيديو، عدد من الدراجات النارية وهي تسير خلف زفّة تنكرية لشابين ارتدى أحدهما ملابس بيضاء.
وأوضحت الخلية (رسمية) في بيان إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعددا من رواد الإنترنت، من العابثين بالقيم الأخلاقية وغير الآبهين بما يصدر عن كتاباتهم وتعليقاتهم (..) تداولوا مزحة بين شباب من محافظة كربلاء يقوم أحدهم بارتداء برقع عروس، ويصعد في سيارة حمل، وبجانبه مجموعة من أصدقائه، ونظموا ما يشبه حفلة زفاف وهمية بهدف جذب الانتباه والانتشار الإعلامي".
وأضافت أنه تم تداول الموضوع بشكل سلبي، وبُنيت عليه الأكاذيب والشائعات التي تنطوي على ادعاءات كاذبة، بانتشار حالة شاذة بين الشباب في العراق، في قضية مفبركة لا تمت إلى الحقيقة بصلة,مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشبان المتورطين بالحادثة.