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أبرز فوائد اليوسفي على البشرة

منذ 4 ساعات
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أبرز فوائد اليوسفي على البشرة

أميرة خالد (صدى):
يعتبر اليوسفي فاكهة مفيدة للصحة وتعزز المناعة وتساعد على طرد السموم من الجسم وتحسن المزاج.

ويحتوي اليوسفي على فيتامينات «أ» و «ج»، التي تساعد على تعزيز صحة البشرة وتقي من الحبوب،وسلط تقرير على فوائد اليوسفي وتتضمن؛

تأخير الشيخوخة

كما تعمل خواص اليوسفي المضادة للأكسدة على تأخير ظهور التجاعيد وإصلاح خلايا البشرة التالفة واستعادة مظهرها الحيوي، ويساعد فيتامين «ج» على إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة الجلد ومظهره الحيوي.

علاج حب الشباب

يساعد اليوسفي على التخلص من حب الشباب ويقي من ظهوره في المستقبل، إذ يمتلك حمض الستريك خواصًا مضادةً للبكتيريا، ما يساعد على محاربة ظهور الحبوب، بينما يعزز فتيامين «ج» إنتاج الكولاجين ما يساعد بدوره على التخلص من آثار الحبوب.

تضييق المسام

يمكن استخدام عصير اليوسفي كتونر يعمل على توحيد لون البشرة وتعزيز نضارتها كما تعمل خواصه القابضة على تضييق المسام، بينما يعمل حمض السيتريك على تنقية المسام، ما يقلل من ظهور الرؤوس السوداء.

الوقاية من الشمس

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في اليوسفي على خلق حاجز ضد أشعة الشمس ويقي من تأثيرها الضار، وغيرها من الجذور الحرة التي تُعجّل بشيخوخة الجلد.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها

يساعد محتوى اليوسفي من فيتامين «ج» وحمض الستريك على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات التي قد تظهر مع التقدم في العمر.

البشرة
الشيخوخة
اليوسفي
طرد السموم

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16288
منذ 45 دقيقة
حسناً😊

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أحدث التعليقات

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