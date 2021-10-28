امرأة تكاد تتسبب في سقوط عمال من الدور الـ26

بانكوك (صدى):
قامت امرأة غاضبة تسكن في ناطحة سحاب بقطع حبل من حبال الدعم التي تحمل منصة، كان يقف عليها دهانان، ويقومان بعملهما.
وذكرت تقارير أن المرأة التايلندية كانت غاضبة لأنه لم يتم إبلاغها سابقًا بأعمال الصيانة، حيث تواجه المرأة تهمتين، الأولى بمحاولة القتل والثانية بتدمير أملاك خاصة.
وقال أحد الدهانين، وهو من ميانمار، إنّه أنزل المنصة التي تحمله مع زميله من الطابق الـ32 حتى الـ26 من أجل صيانة شقّ في الجدار.
وأضافت التقارير أن المرأة كانت غاضبة من العاملين الذين ظهرا أمام غرفة نومها من دون أن تكون على اطلاع بأعمال الصيانة.