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بايدن يلقي خطاب سخرية من ترامب لمدة 17 دقيقة

منذ ساعتين
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بايدن يلقي خطاب سخرية من ترامب لمدة 17 دقيقة

واشنطن (صدى):
ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلفه ترامب 24 مرة خلال خطاب مدته 17 دقيقة، ألقاه بولاية فرجينيا لدعم المرشح الديمقراطي تيري ماكوليف لمنصب حاكم الولاية، محاولًا استخدام إرث سلفه لمهاجمة الجمهوري جلين يونغكين منافس تيري مكوليف.

وبدأ "بايدن"، ساخرًا من "ترامب"، الذي تفاخر كثيرًا بانخفاض معدلات البطالة قبل جائحة كورونا، قائلًا: "دونالد ترامب، هو الرئيس الوحيد منذ “هربرت هوفر” في الثلاثينيات الذي شهد خسارة وظائف أكثر من المكتسبة".

وأضاف: "يونجكين لن يسمح لدونالد ترامب بالقيام بحملة له في هذه الولاية"، و قال إنه "على استعداد للتعهد بالولاء لترامب في السر، فلماذا لا يكون ذلك علنًا؟ ما الذي يحاول إخفاءه؟ هل هناك مشكلة في وجود ترامب هنا؟ هل هو محرج؟".

ولم ينظم ترامب حملة لصالح يونغكين ولم يؤيده في السباق، ولكن المنافسة المفاجئة في فيرجينيا مع يونغكين أصبحت اختبارا للقوة السياسية لبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، ويُنظَر إلى سباق حاكم ولاية فرجينيا ومسابقة حكام الولاية في نيوجيرسي الأسبوع المقبل أيضًا، على أنها اختبار لدعم الديمقراطيين الوطنيين.

https://www.facebook.com/CBSNews/videos/456946102809641/

 

وظائف
ترامب
انتخابات
فرجينيا
بايدن
بطالة
نيوجيرسي

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 431
منذ ساعة
شاهت الوجوه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137197
منذ 48 دقيقة
طاحوا ببعض ... استمروووا

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أحدث التعليقات

خخخ
َتزعلون لقلنا جمور الهلال بزران وعقولهم على قدهم
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت أسأل الله ان يعجل بزوالك
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت اساس يعجل بزوالك
ابو محمد 😎 ✍️
مااااشي ماااشي ..
عبدالله
الحمد لله اني كلما احدث القنوات اخذف كل قنوات mbc من الريسفر

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