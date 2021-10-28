بايدن يلقي خطاب سخرية من ترامب لمدة 17 دقيقة

واشنطن (صدى):
ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلفه ترامب 24 مرة خلال خطاب مدته 17 دقيقة، ألقاه بولاية فرجينيا لدعم المرشح الديمقراطي تيري ماكوليف لمنصب حاكم الولاية، محاولًا استخدام إرث سلفه لمهاجمة الجمهوري جلين يونغكين منافس تيري مكوليف.
وبدأ "بايدن"، ساخرًا من "ترامب"، الذي تفاخر كثيرًا بانخفاض معدلات البطالة قبل جائحة كورونا، قائلًا: "دونالد ترامب، هو الرئيس الوحيد منذ “هربرت هوفر” في الثلاثينيات الذي شهد خسارة وظائف أكثر من المكتسبة".
وأضاف: "يونجكين لن يسمح لدونالد ترامب بالقيام بحملة له في هذه الولاية"، و قال إنه "على استعداد للتعهد بالولاء لترامب في السر، فلماذا لا يكون ذلك علنًا؟ ما الذي يحاول إخفاءه؟ هل هناك مشكلة في وجود ترامب هنا؟ هل هو محرج؟".
ولم ينظم ترامب حملة لصالح يونغكين ولم يؤيده في السباق، ولكن المنافسة المفاجئة في فيرجينيا مع يونغكين أصبحت اختبارا للقوة السياسية لبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، ويُنظَر إلى سباق حاكم ولاية فرجينيا ومسابقة حكام الولاية في نيوجيرسي الأسبوع المقبل أيضًا، على أنها اختبار لدعم الديمقراطيين الوطنيين.
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