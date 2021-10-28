نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حكام مباراتي اليوم بالدوري

منذ 4 ساعات
1943
1
حكام مباراتي اليوم بالدوري

ماجد محمد (صدى):
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقود عبدالله الشهري مباراة الحزم والاتحاد اليوم، ويساعده عمر الجمل ومحمد الشهري، والحكم الرابع مشعل الشهري، وسيكون محمد البريدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده حسن آل سلام.

ويدير أحمد الرميخاني مباراة الشباب ضد الطائي اليوم، ويساعده خلف الشمري ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع أحمد البركاتي، وسيكون ممدوح الشهدان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مفرح الحسن.

 

النصر
الشباب
حكام
الطائي
الحزم

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14796
منذ 35 دقيقة
صورة الفريق المرفقة مع الخبر ليس لها أي علاقة في اللقآت بين الفرق فالخبر أعلاه،

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وطابت والا انصابت ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
انهما مقروداان ..
الملل
من مهرجان الجونة للاسف الحشمة صارت في ذوبان
المللل
وتجين عندي تسوي لي شاهي
الملل
دكتور في الزباله وعدم الرجولة والغيرة كانوا يقولون زمان العفن الفني كل من فيها زباله

أخر الأخبار

شاب يقتل صديقته بطريقة مروعة لسبب غريب
شاب يقتل صديقته بطريقة مروعة لسبب غريب
منذ 21 دقيقة 179
بالفيديو.. تعرف على مسيرة المهندس علي النعيمي وزير البترول السابق
بالفيديو.. تعرف على مسيرة المهندس علي النعيمي وزير البترول السابق
منذ 36 دقيقة 1245
التحالف العربي ينفذ ضربات جديدة ضد آليات وعناصر حوثية
التحالف العربي ينفذ ضربات جديدة ضد آليات وعناصر حوثية
منذ 40 دقيقة 1132
إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في مقاطعة صينية
إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في مقاطعة صينية
منذ 48 دقيقة 1112
بالفيديو.. إحالة مدير عام الموانئ بالكويت لتعديه على حارس أمن
بالفيديو.. إحالة مدير عام الموانئ بالكويت لتعديه على حارس أمن
منذ 51 دقيقة 331
القبض على رجل حاول بيع طفلته فور ولادتها
القبض على رجل حاول بيع طفلته فور ولادتها
منذ 54 دقيقة 291
أول حكمة مصرية تظهر في دوري كرة القدم
أول حكمة مصرية تظهر في دوري كرة القدم
منذ 55 دقيقة 1287
برشلونة يكشف رسميًا عن مدربه الجديد
برشلونة يكشف رسميًا عن مدربه الجديد
منذ ساعة 1317
إغلاق مؤقت لطريق الهدا من الاتجاهين
إغلاق مؤقت لطريق الهدا من الاتجاهين
منذ ساعة 1238
هل سيصبح محمد صلاح أعلى راتب في ليفربول ؟
هل سيصبح محمد صلاح أعلى راتب في ليفربول ؟
منذ ساعة 1270