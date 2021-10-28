حكام مباراتي اليوم بالدوري

ماجد محمد (صدى):
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويقود عبدالله الشهري مباراة الحزم والاتحاد اليوم، ويساعده عمر الجمل ومحمد الشهري، والحكم الرابع مشعل الشهري، وسيكون محمد البريدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده حسن آل سلام.
ويدير أحمد الرميخاني مباراة الشباب ضد الطائي اليوم، ويساعده خلف الشمري ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع أحمد البركاتي، وسيكون ممدوح الشهدان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مفرح الحسن.