وفاة مؤذن أثناء رفعه أذان الفجر في مصر

القاهرة (صدى):
سيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية المصرية، بعد وفاة مؤذن وصفوه بحسن الخلق، أثناء رفعه أذان الفجر.
وتوفي الحاج حسني وهو متجهاً نحو القبلة، خلال رفعه أذان صلاة الفجر لتكون آخر كلماته حي على الصلاة قبل أن تفيض روحه لبارئها.
وقال نجله موحمود حسني، إنه يوم وفاته خرج متوضئا لصلاة الفجر ورفع الأذان، حيث توقف عند حي على الصلاة وتوقف الأذان، حيث كان يتوضأ للحاق بوالده لصلاة الفجر في المسجد، موضحا أنه هرول لمعرفة سبب توقف الاذان ليدخل المسجد ويجد والده قد سقط في اتجاه القبلة وتابع أنه استدعي طبيب فأكد أن والده فارق الحياة.