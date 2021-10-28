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وفاة مؤذن أثناء رفعه أذان الفجر في مصر

منذ 3 ساعات
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وفاة مؤذن أثناء رفعه أذان الفجر في مصر

القاهرة (صدى):

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية المصرية، بعد وفاة مؤذن وصفوه بحسن الخلق، أثناء رفعه أذان الفجر.

وتوفي الحاج حسني وهو متجهاً نحو القبلة، خلال رفعه أذان صلاة الفجر لتكون آخر كلماته حي على الصلاة قبل أن تفيض روحه لبارئها.

وقال نجله موحمود حسني، إنه يوم وفاته خرج متوضئا لصلاة الفجر ورفع الأذان، حيث توقف عند حي على الصلاة وتوقف الأذان، حيث كان يتوضأ للحاق بوالده لصلاة الفجر في المسجد، موضحا أنه هرول لمعرفة سبب توقف الاذان ليدخل المسجد ويجد والده قد سقط في اتجاه القبلة وتابع أنه استدعي طبيب فأكد أن والده فارق الحياة.

مصر
أذان
المنوفية
الفجر
وفاة مؤذن
الحاج حسني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137197
منذ 21 دقيقة
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. اللهم آمين ..

.. ان شاء الله خاتمة طيبه ، اللهم اني اسألك حسن الخاتمه .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

خخخ
َتزعلون لقلنا جمور الهلال بزران وعقولهم على قدهم
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت أسأل الله ان يعجل بزوالك
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت اساس يعجل بزوالك
ابو محمد 😎 ✍️
مااااشي ماااشي ..
عبدالله
الحمد لله اني كلما احدث القنوات اخذف كل قنوات mbc من الريسفر

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